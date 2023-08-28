Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що російські окупанти запускали ракети або керовані авіаційні бомби в напрямок Пологів та Гуляйполя Запорізької області.

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Пуски відбувалися над містом

Як наголосив Андрющенко, російські загарбники запускали ракети фактично над містом. Це відбувалося над територією колишнього аеродрому. Однак тут важливо розуміти цікаву деталь.

Раніше літаки залітали глибше – ближче до лінії фронту. Пуски безпосередньо над містом можуть вказувати на кілька важливих речей,

– зауважив Андрющенко.

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Очевидно, що загарбники побоюються наближатися ближче до зони бойових дій. І це – позитивний передвісник. Такі дії окупантів свідчать, що або Україна посилила засоби ППО на Запорізькому напрямку, або це вже наслідки просування бійців Сил оборони.

Раніше вони на 15 – 20 кілометрів ближче до Запорізької області залітали. А зараз все почали робити над містом. Не вперше вже така ситуація. З середи-четверга постійно над містом таке відбувається. Маріуполь відчуває, що ЗСУ поступово наближаються до міста. І це хороші новини,

– зауважив Петро Андрющенко.

Ситуація на фронті: коротко