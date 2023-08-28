Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що російські окупанти запускали ракети або керовані авіаційні бомби в напрямок Пологів та Гуляйполя Запорізької області.
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Пуски відбувалися над містом
Як наголосив Андрющенко, російські загарбники запускали ракети фактично над містом. Це відбувалося над територією колишнього аеродрому. Однак тут важливо розуміти цікаву деталь.
Раніше літаки залітали глибше – ближче до лінії фронту. Пуски безпосередньо над містом можуть вказувати на кілька важливих речей,
– зауважив Андрющенко.
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Очевидно, що загарбники побоюються наближатися ближче до зони бойових дій. І це – позитивний передвісник. Такі дії окупантів свідчать, що або Україна посилила засоби ППО на Запорізькому напрямку, або це вже наслідки просування бійців Сил оборони.
Раніше вони на 15 – 20 кілометрів ближче до Запорізької області залітали. А зараз все почали робити над містом. Не вперше вже така ситуація. З середи-четверга постійно над містом таке відбувається. Маріуполь відчуває, що ЗСУ поступово наближаються до міста. І це хороші новини,
– зауважив Петро Андрющенко.
Ситуація на фронті: коротко
- Міністерство оборони України офіційно заявило про звільнення села Роботине у Запорізькій області. Населений пункт вдалося повністю зачистити від російських загарбників.
- Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Так, упродовж 26 серпня українські військові мали успіх в локальних наступальних діях. Там вдалося вибити окупантів із важливих позицій та поповнити обмінний фонд.
- Станом на 28 серпня Росія втратила 261 310 одиниць особового складу. Також українські військові знищили 4400 ворожих танків, 8562 бойових броньованих машин, 5425 артилерійських систем, 730 реактивних систем залпового вогню тощо.