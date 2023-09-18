Самоликвидация по-российски: кадыровцы взорвались на минах на территории "Азовстали"

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики находятся в постоянной опасности. Только силами украинского сопротивления было ликвидировано в течение нескольких месяцев 36 оккупантов. Однако даже без сопротивления враги в Мариуполе и сами хорошо справляются с самоликвидацией.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что недавно на территории "Азовстали" взорвался кадыровец.

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Вернулись не все

В Мариуполе подразделения кадыровцев базируются на территории металлургического комбината имени Ильича.

Однако "Азовсталь" им не дает покоя. Хотя территория завода до сих пор остается настолько заминированной, что там опасно находиться,

– объяснил советник мэра Мариуполя.

Однако для того, чтобы россияне имели возможность "путешествовать" по "Азовстали", саперы проложили им отдельные тропы, по которым можно безопасно ходить.

Петр Андрющенко рассказал о "самоликвидации" кадыровца на "Азовстале": смотрите видео

Кадыровцы поехали на "Азовсталь" резать металл, а вернулись оттуда не все. Один из них взорвался на мине на территории завода. Остальные выжили.

"Город мстит и будет мстить, потому что нельзя такое простить и забыть", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе

В городе при загадочных обстоятельствах погибли 11 оккупантов, среди них 2 офицера. Эти данные подтвердил российский генштаб, а также так называемое МВД пророссийских боевиков в Донецке. Российские военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". Захватчики предполагают, что 11 оккупантов могли отравить диверсанты или жители Мариуполя.

В то же время на местных жителей оказывается постоянное давление со стороны захватчиков. В Мариуполе осталась лишь 5-я часть жителей – примерно 100 тысяч человек. И оккупанты угрожают забрать квартиры или дома, которые уцелели, если в них не проживают их владельцы. Оккупационные власти признают такую недвижимость "безхозной" и передают ее в собственность так называемой "ДНР".

Кроме того, в Мариуполе появилось очень много представителей разных так называемых народностей России. Более того, объявления, которые расклеены в городе, написаны не на русском языке, а на языке все тех же народностей России и тех стран, которые имеют "дружеские отношения" со страной-агрессором.