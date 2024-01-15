Некому и пожаловаться: как оккупанты буквально замораживают Мариуполь
У жителей временно оккупированного Мариуполя нет света и отопления. Все, кто должен обеспечивать мариупольцам коммунальные нужды, сейчас будто прячутся от жителей города.
Кроме того, людям некому пожаловаться на отсутствие света и тепла. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Критическая ситуация
Петр Андрющенко отметил, что прошлой зимой в городе было еще холоднее. Однако сейчас ситуация с ЖКХ в Мариуполе тоже критическая. Жителям города даже некому жаловаться.
Там просто некому за что отвечать. Даже непонятно, кому жаловаться. Ситуация действительно местами критически выглядит. Не знаю, как люди к этому привыкли,
– сказал он.
Это системная проблема. Сначала исчезает электроэнергия. Из-за света останавливаются насосные станции, котельные, поэтому исчезает отопление. Когда появляется свет, то отопление – уже не у всех. Некоторые дома даже не подключены к котельным. Есть котельные, которые работают, но тепла не дают.
Последние новости Мариуполя
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что мариупольцы сообщают, что температура воздуха в помещениях составляет около 8 – 11 градусов тепла. Отопление производится электричеством, которое часто выключают. Кроме того, фиксируют транспортный коллапс. В городе не расчищают дороги, поэтому многие мариупольцы не могут пользоваться общественным транспортом.
- Президент "Мариупольского телевидения" Николай Осиченко отметил, что в городе огромные проблемы с предоставлением медицинской помощи. Больницы в Мариуполе переустраивают для раненых захватчиков, поэтому гражданские жители вынуждены ехать в Донецк. В городе проблема не только с медучреждениями, но и с персоналом, потому что россияне не спешат туда ехать даже за большие деньги.
- Также Осиченко подчеркнул, что в Мариуполе постепенно увеличивается количество живой силы и техники россиян. Враг может перевозить свои ресурсы из Мариуполя на Донецкое, Запорожское направления и дальше.