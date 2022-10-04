"Сидят сутки в клетке": как россияне проводят фильтрацию для желающих уехать из оккупации

Оккупанты увеличивают давление на мирное население во временно оккупированных районах Запорожской области. Они организовывают принудительную мобилизацию, а также создают препятствия для выезда украинцев на свободную от россиян территорию.

Россияне продолжают создавать отдельные фильтрационные пункты, чтобы сегрегировать украинцев. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Фильтрационные пункты

Глава Мелитополя констатировал, что мирные жители Запорожья пытаются выехать в Украину через временно оккупированный Крым, где продолжаются притеснения.

Они были всегда – с первых дней оккупации. Там создали фильтрационный пункт – так называемая "клетка", где наши жители могут просидеть часы или сутки. Это стандартная практика для фсб-шников, сидящих на пункте пропуска "Чонгар". Они допрашивают наших жителей, проверяют телефоны, обыскивают, выясняют родственные связи,

– отметил чиновник.

По его словам, для оккупантов важно, где человек был в 2014 году.

"Если кто-то воевал в 2014 году, то это вообще невозможно уехать – таких людей забирают в плен. Конечно, через Крым выезд "не гладкий", но он возможен сегодня. Поэтому мы призываем выезжать. Есть практика взяток, но она не системная. Мужчины в Васильевке договаривались уехать с последнего блокпоста, который контролируют чеченцы за 1000 долларов", – резюмировал Федоров.

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Преступная мобилизация

Мэр Мелитополя отметил, что на временно оккупированной части Запорожской области уже началась полноценная мобилизация.

Де-факто она началась несколько недель назад, когда рашисты организовали свой фейковый военкомат в одном из захваченных интернатов. Тогда начали формировать фейковый добровольческий батальон, который должен насчитывать 3000 военнослужащих. Они хотели его сформировать до 10 октября. Конечно же, добровольцев нет,

– объяснил Федоров.

По его словам, из-за этого люди в военной и полицейской формах, особенно в выходные дни, начали забирать мужчин с улиц и отвозили их либо в "комендатуру", либо в "военкомат".

"Им выдавали военные билеты, инвентаризировали личные данные, чтобы формировать список фейковых добровольцев. Также начинается привлечение юношей , которым исполнилось 18 лет, через которых они пытаются сделать пропаганду того, что действительно какие-то там добровольцы. Поэтому наших мужчин рашисты забирают в свою армию", – добавил чиновник.

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Похищение и притеснение

Федоров указал, что на оккупированных частях Запорожской области наметилась новая тенденция – существенно увеличилось количество похищенных людей.

Снова людей забирают в плен и сажают "на подвал" – это носит массовый характер. Только сегодня утром сообщили о двух новых пропавших в Мелитополе людях. Первоочередная цель таких действий – мобилизация,

– рассказал он.

По его словам, оккупанты усилили притеснения людей также за проукраинские взгляды.

"Не обязательно говорить, что ты за Украину. Рашисты запрещают думать, что ты за Украину. Есть пример, когда у женщины в телефоне находили переписку. Вчера эту женщину депортировали за пределы временно оккупированной территории: просто вывезли на последний блок-пост и сказали идти пешком в Запорожье. Так что думать тоже запрещено", – подчеркнул чиновник.

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Мэр отметил, что россияне могут остановить любого на улице для "проверки".

"За последние недели они обыскивают все автомобили, все вещи. С обысками могут прийти в любое время, что является нормой для временно оккупированной территории. Люди живут в стрессе, запуганы, поэтому мы видим очередь на выезд на эвакуацию", – добавил он.

По его убеждению, россияне проводят депортации для того, чтобы еще больше запугать гражданское население, находящееся на оккупированной территории.

А не выпускают всех потому, что рашистам не очень нравится жить в пустом городе. Сейчас очередь есть в Васильевке – 4500 жителей, пытающихся уехать. Другая очередь – в Латвии, из жителей временно оккупированных территорий, выехавших через Крым. Люди массово уезжают, но это не снимает задачи врага относительно устрашения наших людей,

– объяснил Федоров.

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