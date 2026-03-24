Укр Рус
Зачистили Миньковку и сорвали планы врага: ВСУ пошили видео успешного контрнаступления в Донецкой области
24 марта, 19:06
2

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • ВСУ успешно зачистили село Миньковка, сорвав продвижение российских сил и стабилизировав ситуацию.
  • Операция позволила деблокировать позиции, развернуть наблюдательные пункты и уничтожить более 40 российских военнослужащих.

Силы обороны провели успешную контрнаступательную операцию по зачистке села Миньковка. В результате действий украинских военных удалось сорвать продвижение российских сил и стабилизировать ситуацию на этом направлении.

Видео и подробности операции появились на странице штурмового подразделения полка "Скала".

Смотрите также Ищут уязвимые места ПВО, – "Флеш" предупредил, что Россия может повторно запустить ракеты

Как Силы обороны зачистили Миньковку и почему она важна?

Полк Сухопутных войск ВСУ "Скала" провел успешную контрнаступательную операцию в Донецкой области в населенном пункте Миньковка. Известно, что именно это село является важной тактической точкой на трассе Бахмут – Славянск. Украинские бойцы оперативно, эффективно и скоординировано зачистили село от российских захватчиков.

Враг имел целью воспользоваться этой территорией для дальнейшего продвижения.

Эти действия (украинских войск – 24 Канал) сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении,
– добавили в "Скале".

Кроме того, защитники деблокировали позиции союзных подразделений, развернули новые наблюдательные пункты и нанесли ощутимые потери врагу, уничтожив более 40 военнослужащих России.

Защитники освободили Миньковку: смотрите видео операции

Какова сейчас ситуация на других участках фронта?

  • Главком ВСУ Сырский заявил, что Россия активизировала наступательные действия на нескольких стратегических направлениях, в частности на Покровском и Александровском направлениях состоялось 163 и 96 атаки соответственно. На Константиновском направлении враг штурмовал 84 раза.

  • Враг пытался давить на фронте от Сумщины до Гуляйполя, однако все попытки успешно подавили украинские защитники.

  • На Александровском направлении пока отсутствует четкая линия фронта, поскольку враг усилил попытки инфильтрации. Защитники заметили, что россияне не имеют техники для передвижения, однако все равно идут в бой несмотря на масштабные потери личного состава.