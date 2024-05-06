Пока не является критическим, – генерал армии в отставке о ситуации в районе Авдеевки

Россияне предположительно продвинулись на северо-западе от Авдеевки – вблизи Архангельского. В ISW предполагают, что это могло произойти после решения украинской стороны "обменять пространство на время".

В американском Институте изучения войны считают, что логика украинских сил заключается в том, чтобы дождаться прибытия военной помощи от США. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что западные партнеры и, в частности ISW, не всегда глубоко владеют ситуацией на поле боя.

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Выполняем одну из важных функций

Действия ВСУ продиктованы ситуацией на фронте и преследуют определенные цели.

Мы занимаем более выгодные позиции. Враг считает, что продвинулся. В то же время мы отошли на те позиции, где можем мощно держать наши укрепрайоны, которые построили недавно,

– объяснил генерал армии в отставке.

Кроме того, за последнюю неделю существенно увеличились потери врага, ежедневно погибает 1000 – 1250 и более оккупантов.

Даже если россияне где-то и продвинулись, заметил он, а украинские силы отошли в укрепрайоны, это показывает, что ВСУ выполняют одну из важных функций – ликвидируют резервы врага.

"Авдеевское направление пока не является критическим. Сейчас происходят переменные успехи, мы проводим контрудары из разных секторов. Авдеевский сектор сейчас держим, даже на тех позициях, которые сегодня заняли", – подчеркнул Николай Маломуж.

Враг только за последние сутки, по состоянию на 6 мая, потерял 1040 бойцов . Всего с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 475 300 оккупантов.

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