На Авдеевском направлении враг давит, потому что выполняет политическую задачу, – Юсов

Россияне стремятся показывать своему обществу победы. Даже несмотря на то, что на фронте они несут колоссальные потери, враг пытается выполнить политическую задачу.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что Россия хочет продемонстрировать хоть какие-то победы своему обществу. На фронте враг, в первую очередь, хочет достичь политических целей, передает 24 Канал.

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Путину нужно показывать достижения

По словам Андрея Юсова, для российской пропаганды эти имитационные выборы в 2024 году имеют немаловажное значение.

События, которые мы видим на Авдеевском направлении, когда враг, несмотря на огромные потери, пытается выполнить политическую задачу, то, собственно, это показывает, что Путину нужно показывать достижения,

– отметил Юсов.

Владимир Путин не жалеет своих солдат, чтобы похвастаться достижениями, которых нет.

Ситуация на фронте