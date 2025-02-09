Россияне рвутся перейти важный канал в Донецкой области: военный ВСУ объяснил их главную цель

В Донецкой области идут самые ожесточенные бои. Россияне увеличили количество штурмов вблизи Часового Яра. В то же время на Бахмутском направлении стабильная и контролируемая ситуация со стороны Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал защитник Донецкого аэропорта, главный сержант 93 отдельной механизированной бригады Виталий Пьясецкий, отметив, что значительных изменений в тактике применения противником личного состава или техники не отмечается. Также в районе Часового Яра россияне увеличили количество атак на 97%. Несмотря на ежедневные потери от 50 до 100 бойцов, враг не останавливается.

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Ежедневно продолжается кропотливая работа

Пясецкий отметил, что на Бахмутском направлении крупный штурм россиян с привлечением большого количества бронетехники происходил в конце декабря 2024 года.

Сейчас все равно противник пытается атаковать, применяя малые группы составом от 4 до 6 человек, иногда немножко больше. Он осуществляет попытки пройти в направлении канала Северский Донец – Донбасс, перейти его по возможности и закрепиться там,

– объяснил главный сержант.

Канал Северский Донец – Донбасс Это искусственный водоток в Донецкой области, источник которого расположен в Райгородке Краматорского района, а устье – у Верхньокальмиуського водохранилища к югу от Ясиноватой.

Цель врага, по мнению Пясецкого, создать благоприятные условия для более массированного штурма.

Соответственно ежедневно продолжается довольно кропотливая работа со стороны всех подразделений нашей бригады в полосе ее ответственности,

– сказал он.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Постоянно проводится разведка, если позволяют погодные условия. Сегодня, по его словам, они довольно благоприятные – только ветер немножко мешает. Поэтому время пребывания разведывательного или ударного БпЛА в воздухе немножко сокращается.

Однако мы обнаруживаем противника и работаем как и по его относительно глубоких тылах, так и вблизи линии боевого соприкосновения. Наращиваем минирование и проводим разведывательно-поисковые действия там, где противник зашел и его сложно обнаружить с помощью БПЛА,

– подчеркнул Виталий Пясецкий.

Отметим, что по данным OSINT-аналитики DeepState враг за сутки 8 февраля продвинулся вблизи сел Запорожье Донецкой области, а также Зеленовки и Андреевки. Ранее россияне пытались атаковать на Северском и Покровском направлениях, но значительных успехов не имели.