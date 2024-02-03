Позиции врага разрушены: что на самом деле происходит на Бахмутском направлении
На Восточном фронте продолжаются жесткие бои. В частности, тяжелая ситуация на Бахмутском направлении.
Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал 24 Каналу, что враг активно применяет артиллерию и авиацию. Несмотря на это, защитники сдерживают натиск российских оккупантов и наносят им большие потери.
Вашему вниманию Россия активно пытается окружить Авдеевку: карта боевых действий за 3 февраля
"В течение этих суток (2 февраля – 24 Канал) наши Силы обороны достаточно успешно отбивали наступления на Бахмутском направлении. В частности, уничтожили две попытки штурма и один склад с боекомплектом", – отметил Музычук.
По его словам, позиции, которые враг пытается занять, уже разрушены.Обратите внимание! Стало известно, что российские оккупанты вернулись к предыдущей тактике на Бахмутском направлении. Они снова применяют механизированную составляющую, в частности, танки. Это стало возможным благодаря изменению погодных условий.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Из 63 боестолкновений в течение суток 1 февраля половина произошла именно на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Конечно, продолжаются штурмы. Враг здесь применяет довольно часто именно группы пехоты, которые пытаются проникнуть к нашим позициям,
– констатировал Музычук.
На этом участке фронта большая активность дронов – со стороны не только российских оккупантов, но и защитников. Благодаря эффективному применению БПЛА удается уничтожать вражеские группы пехоты еще на этапе их выдвижения.
Что происходит на фронте: последние новости
- Тяжелые бои также продолжаются на Купянском направлении, в частности, возле Табаевки. Враг стремится вытеснить защитников, чтобы выйти к железнодорожной станции Купянск-Узловой.
- Украинские военные ведут боевые действия в условиях тотальной экономии снарядов. Это связано с задержками западной помощи, в частности со стороны США.
- Несмотря на все, защитники мощно уничтожают российских захватчиков. По состоянию на 3 февраля враг потерял около 387 940 солдат и 6341 танк.