Позиции врага разрушены: что на самом деле происходит на Бахмутском направлении

На Восточном фронте продолжаются жесткие бои. В частности, тяжелая ситуация на Бахмутском направлении.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал 24 Каналу, что враг активно применяет артиллерию и авиацию. Несмотря на это, защитники сдерживают натиск российских оккупантов и наносят им большие потери.

Вашему вниманию Россия активно пытается окружить Авдеевку: карта боевых действий за 3 февраля

"В течение этих суток (2 февраля – 24 Канал) наши Силы обороны достаточно успешно отбивали наступления на Бахмутском направлении. В частности, уничтожили две попытки штурма и один склад с боекомплектом", – отметил Музычук.

По его словам, позиции, которые враг пытается занять, уже разрушены.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Стало известно, что российские оккупанты вернулись к предыдущей тактике на Бахмутском направлении. Они снова применяют механизированную составляющую , в частности, танки. Это стало возможным благодаря изменению погодных условий.

Из 63 боестолкновений в течение суток 1 февраля половина произошла именно на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Конечно, продолжаются штурмы. Враг здесь применяет довольно часто именно группы пехоты, которые пытаются проникнуть к нашим позициям,

– констатировал Музычук.

На этом участке фронта большая активность дронов – со стороны не только российских оккупантов, но и защитников. Благодаря эффективному применению БПЛА удается уничтожать вражеские группы пехоты еще на этапе их выдвижения.

Что происходит на фронте: последние новости