Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів 24 Каналу, що ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Попри це, захисники стримують натиск російських окупантів і завдають їм великих втрат.
До вашої уваги Росія активно намагається оточити Авдіївку: карта бойових дій за 3 лютого
"Протягом цієї доби (2 лютого – 24 Канал) наші Сили оборони досить успішно відбивали наступи на Бахмутському напрямку. Зокрема, знищили дві спроби штурму й один склад із боєкомплектом", – зазначив Музичук.
За його словами, позиції, які ворог намагається зайняти, уже зруйновані.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку
З 63 боєзіткнень протягом доби 1 лютого половина відбулася саме на Авдіївському й Мар'їнському напрямках.
Звісно, тривають штурми. Ворог тут застосовує досить часто саме групи піхоти, які намагаються проникнути до наших позицій,
– констатував Музичук.
На цій ділянці фронту велика активність дронів – з боку не лише російських окупантів, а й захисників. Завдяки ефективному застосуванню БпЛА вдається знищувати ворожі групи піхоти ще на етапі їхнього висування.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Важкі бої також тривають на Куп'янському напрямку, зокрема біля Табаївки. Ворог прагне витиснути захисників, щоб вийти до залізничної станції Куп'янськ-Вузловий.
- Українські військові ведуть бойові дії в умовах тотальної економії снарядів. Це пов'язано із затримками західної допомоги, зокрема з боку США.
- Попри все, захисники потужно нищать російських загарбників. Станом на 3 лютого ворог втратив близько 387 940 солдатів і 6341 танк.