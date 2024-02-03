Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів 24 Каналу, що ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Попри це, захисники стримують натиск російських окупантів і завдають їм великих втрат.

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"Протягом цієї доби (2 лютого – 24 Канал) наші Сили оборони досить успішно відбивали наступи на Бахмутському напрямку. Зокрема, знищили дві спроби штурму й один склад із боєкомплектом", – зазначив Музичук.

За його словами, позиції, які ворог намагається зайняти, уже зруйновані.

Зверніть увагу! Стало відомо, що російські окупанти повернулись до попередньої тактики на Бахмутському напрямку. Вони знову застосовують механізовану складову, зокрема танки. Це стало можливим завдяки зміні погодних умов.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

З 63 боєзіткнень протягом доби 1 лютого половина відбулася саме на Авдіївському й Мар'їнському напрямках.

Звісно, тривають штурми. Ворог тут застосовує досить часто саме групи піхоти, які намагаються проникнути до наших позицій,

– констатував Музичук.

На цій ділянці фронту велика активність дронів – з боку не лише російських окупантів, а й захисників. Завдяки ефективному застосуванню БпЛА вдається знищувати ворожі групи піхоти ще на етапі їхнього висування.

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