На Бахмутском направлении ситуация снова обострилась: в Минобороны рассказали, у кого инициатива

На Бахмутском направлении месяцами продолжаются тяжелые бои, в частности, и сам город-крепость оккупанты не оставляют надежд захватить. Сегодня там обстановка снова обострилась.

Пока на этом направлении фронта продолжается поединок за перехват инициативы. Детальнее об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Оккупанты пытаются наступать

В частности, на Бахмутском направлении за последние сутки и украинские силы, и оккупантское нашествие пытались наступать. При этом, если у врага успехов не было, то Силы обороны имели определенный успех.

Как отметила заместитель министра обороны, на северном фланге направления продолжаются бои. На южном фланге, в районе Клещеевки, защитники Украины с боями продвигаются вперед.

Впрочем, ситуация меняется очень быстро. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться,

– подчеркнула Анна Маляр.

Также она рассказала, что россияне активно реагируют на все действия защитников Украины. Более того, на угрожающих направлениях они создают по три линии обороны.

Ситуация в Бахмуте

Следует отметить, что неспокойно сегодня не только на Бахмутском направлении, но и в самом городе в частности. Там, по словам Анны Маляр, враг:

постоянно ведет огонь,

пытается сорвать нашу логистику,

пытается нанести максимальные потери воинам Украины.

Но и военные нашего государства не дают врагу свободно передвигаться по городу. Позиции неприятеля они постоянно поражают огнем.

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