Огромные потери оккупантов и попытки штурма: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Армия захватчиков пытается максимально привлекать силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области. Впрочем, действия оккупантов не имеют значительного успеха.

Более того, на Авдеевском направлении украинским защитникам удалось отбросить россиян на небольшое расстояние. Об этом 24 каналу рассказал спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый.

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Пытаются захватить Белогоровку

В Луганской области оккупационная армия пытается снова захватить Белогоровку. Так, после успешных Харьковской и Лиманской операций россияне испытывают страх быстрого контрнаступления наших военных, поэтому и пытаются атаковать, чтобы предотвратить действия ВСУ.

Кроме того, с политической точки зрения для страны-агрессора также очень важно захватить всю Луганскую область. Ведь министр обороны России Сергей Шойгу заявил якобы она полностью "освобождена".

Они (оккупанты – 24 канал) пытаются выстраивать там инженерные сооружения и набрать силы и контратаковать. Правда, тоже несут серьезные потери,

– сообщил спикер группировки войск "Восток".

Разгром россиян под Павловкой

Украинские бойцы при любой возможности пытаются поразить врага артиллерией и РСЗО, в частности, высокоточными боеприпасами. Вооруженные Силы наносят удары по штабам, логистике и запасам россиян.

Одним из эпицентров боевых действий на Востоке является район Угледара Донецкой области. Там ожесточенные бои продолжались под селом Павловка, где ВСУ уничтожили русских морпехов. Это подчеркивает, насколько мощны украинские военнослужащие.

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