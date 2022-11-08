Ба більше, на Авдіївському напрямку українським захисникам вдалося відкинути росіян на невелику відстань. Про це 24 каналу розповів речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий.

Зверніть увагу Росіяни на Донбасі допомагають ЗСУ: окупанти завдали авіаудару по власних позиціях

Намагаються захопити Білогорівку

На Луганщині окупаційне військо намагається знову захопити Білогорівку. Так, після успішних Харківської та Лиманської операцій росіяни мають страх швидкого контрнаступу наших військових, тому й намагаються атакувати, щоб запобігти діям ЗСУ.

Крім того, з політичної точки зору для країни-агресорки також дуже важливо захопити всю Луганську область. Адже міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив нібито Луганщина повністю "звільнена".

Вони (окупанти – 24 канал) намагаються вибудовувати там інженерні споруди й набрати сили та контратакувати. Щоправда, теж зазнають досить серйозних втрат,

– повідомив речник угруповання військ "Схід".

Розгром росіян під Павлівкою

Українські бійці за будь-якої можливості намагаються вразити ворога артилерією та РСЗВ, зокрема високоточними боєприпасами. Збройні Сили завдають ударів по штабах, логістиці та запасах росіян.

Одним з епіцентрів бойових дій на Сході є район Вугледару Донецької області. Там запеклі бої тривали під селом Павлівка, де ЗСУ знищили російських морпіхів. Це підкреслює, наскільки потужними є українські військовослужбовці.

Череватий прокоментував ситуацію на Донбасі: дивіться відео

Останні новини з Луганщини: коротко