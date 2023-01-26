Ситуация значительно обострилась, – Кириленко о боях в Донецкой области

В Донецкой области значительно обострилась ситуация, враг усилил обстрел с Юга. Под постоянными обстрелами поселка Угледарской общины, Авдеевка и Бахмут.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. в эфире телемарафона.

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Ситуация существенно обострилась. С Юга на Центр области. Если раньше было, собственно и остается Бахмутское направление, то сейчас очень жарко в Авдеевке,

– сообщил Павел Кириленко.

По его словам, на момент эфира около 17:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку. Кроме того, враг много раз обстрелял сегодня и Угледарскую общину.

Угледар и Авдеевка под огнем врага

Как следствие, погиб один человек, еще двое получили ранения. В Очеретинской общине в результате обстрелов россиян погибли двое жителей.

Фактически по всей линии фронта идет обострение Юга и Севера, но враг не имея возможности пройти обороны и несет существенные потери в живой силе и бронированной технике,

– подчеркнул Кириленко.

Руководитель ОВА добавил, что потому враг применяет тактику выжженной земли. Так, РСЗО работает по всем населенным пунктам по линии фронта: Авдеевка, Угледарская общин, Бахмут, Торецкая.

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Кратко о ситуации на Востоке

В Минобороны сегодня сообщили, что враг усилил давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил, что это промежуточная цель, а дальше противник хочет прорвать оборону и двигаться, чтобы захватить всю Донецкую область,

25 января ВСУ официально отошли от Соледара в Донецкой области, чтобы сохранить жизнь личного состава Силы обороны отошли на заранее подготовленные позиции, вблизи города продолжаются бои.

В ВСУ также отметили, что не собираются отходить от Бахмута. Оборона города-крепости продолжается!

Захватчики обстреляли днем Угледар и сорвали эвакуацию местных жителей. Люди так и не удалось уехать из города.