До сих пор не могут пройти вторую линию: Свитан оценил качество фортификации ВСУ на Донбассе
Александр Лукашенко заявил, что вступление Беларуси в войну в Украине на сегодня не повлияло бы на ее ход. Он отметил, что сейчас Украина мощно укрепила границу с Беларусью, "заминировав" и "забетонировав" ее. Также здесь сосредоточено 120-тысячное украинское войско.
Однако перед началом полномасштабного вторжения это направление не имело соответствующих укреплений, что позволило врагу пересечь границу с Беларусью и дойти до Бучи и Гостомеля. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, каким было бы наступление россиян в феврале 2022 года.
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Тогда бы такого не было
Полковник запаса ВСУ уверен, что если бы фортификационные сооружения были развернуты на линии границы с Беларусью до полномасштабного вторжения, не было бы самого вторжения.
Есть определенные моменты, которые просчитываются. Россияне бы просто не планировали заход на территорию Украины со стороны Беларуси,
– заметил он.
В таком случае оккупанты, по мнению военного эксперта, двигались бы со стороны Донбасса. Там украинские силы отстроили не одну линию обороны, а три. Россияне до сих пор не могут дойти до второй линии обороны – до Карловки и Курахового. Третья линия в районе Покровска и Доброполья.
"Тогда бы не было как такового широкомасштабного вторжения. Были бы боевые действия на Донбассе с попыткой выйти на сухопутный коридор и захватить его", – объяснил Роман Свитан.
Что происходит на Донецком направлении: смотрите на картеОбратите внимание! Александр Лукашенко, объясняя, почему Беларусь не вступает в войну с Украиной, отметил, что это "ничего бы не дало". Мол, граница с Беларусью забаррикадирована так мощно, что белорусские войска даже не смогут к ней подойти. По его словам, "граница полностью заминирована и забетонирована" и здесь сконцентрировано 120 тысяч украинских военных. Также Лукашенко почему-то предположил, что Украина планирует поставить на границе с Беларусью французских военных.
Ситуация в Донецкой области
- В Минобороны сообщили, что ночью 13 апреля россияне прорвались на северную окраину села Богдановка в Донецкой области. Однако информация о том, что якобы этот населенный пункт оккупирован врагом, является ложной. Богдановка находится под контролем Сил обороны.
- Также распространялась информация, что якобы противник зашел на окраины Часового Яра. Командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко опроверг эти данные.
- Он отметил, что россияне действуют, как раньше, – в Бахмуте и Авдеевке. По его мнению, ближайшее время враг не будет иметь возможности оккупировать Часов Яр.