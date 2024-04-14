До сих пор не могут пройти вторую линию: Свитан оценил качество фортификации ВСУ на Донбассе

Александр Лукашенко заявил, что вступление Беларуси в войну в Украине на сегодня не повлияло бы на ее ход. Он отметил, что сейчас Украина мощно укрепила границу с Беларусью, "заминировав" и "забетонировав" ее. Также здесь сосредоточено 120-тысячное украинское войско.

Однако перед началом полномасштабного вторжения это направление не имело соответствующих укреплений, что позволило врагу пересечь границу с Беларусью и дойти до Бучи и Гостомеля. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, каким было бы наступление россиян в феврале 2022 года.

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Тогда бы такого не было

Полковник запаса ВСУ уверен, что если бы фортификационные сооружения были развернуты на линии границы с Беларусью до полномасштабного вторжения, не было бы самого вторжения.

Есть определенные моменты, которые просчитываются. Россияне бы просто не планировали заход на территорию Украины со стороны Беларуси,

– заметил он.

В таком случае оккупанты, по мнению военного эксперта, двигались бы со стороны Донбасса. Там украинские силы отстроили не одну линию обороны, а три. Россияне до сих пор не могут дойти до второй линии обороны – до Карловки и Курахового. Третья линия в районе Покровска и Доброполья.

"Тогда бы не было как такового широкомасштабного вторжения. Были бы боевые действия на Донбассе с попыткой выйти на сухопутный коридор и захватить его", – объяснил Роман Свитан.

Что происходит на Донецком направлении: смотрите на карте

Ситуация в Донецкой области

В Минобороны сообщили, что ночью 13 апреля россияне прорвались на северную окраину села Богдановка в Донецкой области. Однако информация о том, что якобы этот населенный пункт оккупирован врагом, является ложной. Богдановка находится под контролем Сил обороны.

Также распространялась информация, что якобы противник зашел на окраины Часового Яра. Командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко опроверг эти данные.

Он отметил, что россияне действуют, как раньше, – в Бахмуте и Авдеевке. По его мнению, ближайшее время враг не будет иметь возможности оккупировать Часов Яр.