Постоянно идут в бессмысленные штурмы: на каком участке фронта россияне планируют прорыв

Враг постепенно продвигается на нескольких участках фронта. Такая его активность, вероятно, связана с намерением осуществить прорыв на отдельном направлении.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что исходя из сегодняшней ситуации на поле боя и возможных планов оперативного характера оккупантов, они готовятся усилить активность на одном направлении. К слову, украинским силам удалось отбросить россиян возле населенного пункта Удачное вблизи Покровска в Донецкой области.

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У россиян две цели

Мусиенко предположил, что враг намерен продолжать активные бои именно в Донецкой области.

Есть сообщения, в частности, в медийном пространстве, что российское командование дало указания, чтобы определенные подразделения БПЛА, которые были привлечены в Курской области, передислоцировались в Донецкую область,

– подчеркнул он.

Также в последнее время наблюдается активность врага на Покровском и Лиманском направлениях. Это, по словам военного эксперта, также является свидетельством того, что происходит определенное накопление сил россиян на этих направлениях и они могут на них активизироваться.

Что происходит на Донецком направлении: смотрите на карте

Похожая ситуация и на Харьковщине, где оккупанты пытаются перейти на противоположную сторону реки Оскол. Все это, по его мнению, говорит об оперативно-тактических намерениях врага.

В стратегическом плане замысел российского командования может заключаться в том, чтобы попытаться атаковать не на одном участке фронта. Враг может иметь основное направление и второстепенные – для отвлечения внимания и для осуществления огневого воздействия по позициям Сил обороны Украины,

– отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Россияне также, вероятно, ставят перед собой две цели.

Во-первых, это попытка захватить как можно большую часть территории прежде всего в Донеччине. Речь идет об оккупации всей Донецкой области

Во-вторых, если говорить о фронте в целом, то враг своими штурмами, которые иногда кажутся бессмысленными, осуществляет попытки истощить украинские подразделения,

– пояснил Александр Мусиенко.

Он добавил, что так противник пытается реализовать определенный прорыв и захват территорий.

Напомним, что россияне пытались прорваться в районе Торецка на мотоциклах. Однако бойцы 28 отдельной механизированной бригады, увидев оккупантов, что двигались по сельской дороге в направлении украинских позиций, открыли по ним артиллерийский огонь. Враг был вынужден искать укрытие в лесополосе, где их атаковали пилоты ББпС "Спалах".