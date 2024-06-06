Вероятно, россияне нацелены захватить Покровск, чтобы расширить наступление, – ОСГВ "Хортица"
Сейчас Покровское направление на всей линии боевого соприкосновения остается самым горячим. Существует вероятность, что россияне будут пытаться захватить сам Покровск.
На Покровском направлении только за прошедшую неделю произошло почти 220 атак, 32 из которых – за минувшие сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Россия стремится захватить Покровск
Сейчас на Покровском направлении Силы обороны продолжают наносить российской армии огневое поражение и пытаются противостоять ей. Утром украинская армия отразила уже 4 атаки, еще 6 – продолжаются.
Конечно, что он (враг – 24 Канал) там давит. Основные усилия российские войска сосредотачивают, наверное, чтобы прорвать нашу оборону и развить в будущем наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово,
– рассказал Волошин.
Также он добавил, что в районе населенного пункта Нетайлово ситуация характеризуется тоже высокой активностью врага. Там Россия не прекращает попыток наступать на украинские позиции. По словам Волошина, так вражеская армия пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы наступать западнее Авдеевки и Марьинки.
"После Очеретино они рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", – отчитался представитель ОСГВ "Хортица".
Ситуация на Донецком направлении: последние новости
- К сожалению, ситуация на восточном направлении сложная. ВСУ вынужденно отступают с некоторых позиций. Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что на этом направлении основной удар россияне попытаются нанести на Донецком участке фронта.
- Об этом также горят в британской разведке. Там утверждают, что сейчас российские войска сосредотачивают на Донецком направлении основные усилия, но у них там также большие потери среди техники и личного состава.
- Активные бои продолжаются и на Северском направлении. Россияне могут хотеть захватить и этот город, чтобы выровнять линию фронта. Впрочем, ситуация там контролируемая.
- Сложная также ситуация в Часовом Яре. Там россияне используют буквально все свои силы и средства. Особенно они хотят закрепиться в микрорайоне "Канал", поэтому штурмуют его с трех сторон.