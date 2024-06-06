Вероятно, россияне нацелены захватить Покровск, чтобы расширить наступление, – ОСГВ "Хортица"

Сейчас Покровское направление на всей линии боевого соприкосновения остается самым горячим. Существует вероятность, что россияне будут пытаться захватить сам Покровск.

На Покровском направлении только за прошедшую неделю произошло почти 220 атак, 32 из которых – за минувшие сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Россия стремится захватить Покровск

Сейчас на Покровском направлении Силы обороны продолжают наносить российской армии огневое поражение и пытаются противостоять ей. Утром украинская армия отразила уже 4 атаки, еще 6 – продолжаются.

Конечно, что он (враг – 24 Канал) там давит. Основные усилия российские войска сосредотачивают, наверное, чтобы прорвать нашу оборону и развить в будущем наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово,

– рассказал Волошин.

Также он добавил, что в районе населенного пункта Нетайлово ситуация характеризуется тоже высокой активностью врага. Там Россия не прекращает попыток наступать на украинские позиции. По словам Волошина, так вражеская армия пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы наступать западнее Авдеевки и Марьинки.

"После Очеретино они рвутся к магистрали Покровск – Константиновка. Возможно, у них есть цель захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", – отчитался представитель ОСГВ "Хортица".

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