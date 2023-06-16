Россияне обустроили пыточную в школе на Херсонщине: главное со сводки Генштаба

Продолжаются 478 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики, несмотря на значительные потери, не отказываются от планов полной оккупации территории нашего государства.

В Генштабе ВСУ отметили, что враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики также наносят удары и совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Стоит прочесть Это произошло, – Путин заявил, что первые ядерные заряды уже переправили в Беларусь.

Россияне обстреливают украинские города

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив:

6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",

6 крылатых ракет "Калибр".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожили все 12 ракет.

Кроме того, за сутки захватчики нанесли 24 авиационных удара и совершили около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– подчеркнули в Генштабе.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.



Наши защитники продолжают сдерживать нашествие россиян / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют. На полигонах Беларуси проходят мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений вооруженных сил России перед их отправлением в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области, а также осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области,

Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Тернова, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:

Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области,

Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись:

Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области,

Торское, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Богдановка,

Хромово,

Часов Яр,

Ивановское,

Озаряновка,

Белая Гора,

Константиновка,

Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты:

вели безрезультатные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки,

нанесли авиационный удар в районе Авдеевки,

совершили артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время россияне нанесли авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области, а также осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Красногоровка,

Георгиевка,

Марьинка,

Макеевка,

Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, однако успеха не имел. Также захватчики:

нанесли авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного,

обстреляли населенные пункты Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В течение суток оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области;

Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.



Украинские военные отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне сделали в школе пыточную

На временно захваченных территориях Украины фиксируют:

случаи насильственного похищения проукраински настроенных местных,

обустройство новых пыточных для их удерживания.

В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки,

– отметили в Генштабе.

В свою очередь, украинские защитники продолжают выбивать врага с нашей земли. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

3 района сосредоточения личного состава противника,

4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

2 станции радиоэлектронной борьбы,

еще 2 важных объекта противника.



ВСУ наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ