Россияне обустроили пыточную в школе на Херсонщине: главное со сводки Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Продолжаются 478 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Захватчики, несмотря на значительные потери, не отказываются от планов полной оккупации территории нашего государства.
В Генштабе ВСУ отметили, что враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики также наносят удары и совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
Стоит прочесть Это произошло, – Путин заявил, что первые ядерные заряды уже переправили в Беларусь.
Россияне обстреливают украинские города
В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив:
- 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал",
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожили все 12 ракет.
Кроме того, за сутки захватчики нанесли 24 авиационных удара и совершили около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,
– подчеркнули в Генштабе.
Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
Наши защитники продолжают сдерживать нашествие россиян / Фото Генштаба ВСУ
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявляют. На полигонах Беларуси проходят мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений вооруженных сил России перед их отправлением в районы ведения боевых действий на территории Украины.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области, а также осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области,
- Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Тернова, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья на Харьковщине.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:
- Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области,
- Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись:
- Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области,
- Торское, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.
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На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов:
- Васюковка,
- Орехово-Василовка,
- Богдановка,
- Хромово,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Озаряновка,
- Белая Гора,
- Константиновка,
- Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты:
- вели безрезультатные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки,
- нанесли авиационный удар в районе Авдеевки,
- совершили артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время россияне нанесли авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области, а также осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:
- Красногоровка,
- Георгиевка,
- Марьинка,
- Макеевка,
- Константиновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, однако успеха не имел. Также захватчики:
- нанесли авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного,
- обстреляли населенные пункты Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В течение суток оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области;
- Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Украинские военные отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ
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Россияне сделали в школе пыточную
На временно захваченных территориях Украины фиксируют:
- случаи насильственного похищения проукраински настроенных местных,
- обустройство новых пыточных для их удерживания.
В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки,
– отметили в Генштабе.
В свою очередь, украинские защитники продолжают выбивать врага с нашей земли. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения же ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- пункт управления,
- 3 района сосредоточения личного состава противника,
- 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы,
- еще 2 важных объекта противника.