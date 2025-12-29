Россия снова продвинулась на некоторых направлениях: обновленные карты ISW за 28 декабря

К сожалению, у России были продвижения на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW .

27 и 28 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях. Продвижений нет.

Наступательные операции врага продолжились и на севере Харьковской области, но безуспешно. Оккупанты атаковали вблизи Прилипок, Волчанских Хуторов, Старицы, Вильчи, Волчанска, Избицкого и Лимана, а также в направлении Семеновки.

Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 27 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали в направлении Григорьевки.

28 декабря россияне продолжали безуспешные наступательные операции на Купянском направлении. Они атаковали вблизи самого Купянска, в направлении Малой Шапковки, Петропавловки, Песчаного.

Оккупационная армия продолжала наступательные операции на юго-восток от Боровой в направлении Дружелюбовки 26 и 27 декабря, но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжали наступательные операции также на направлении Славянск – Лиман 28 декабря, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышева, в направлении Александровки, Ставки, вблизи Мирного, Заречного.

Пытались россияне наступать также на Северском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи самого Северска, Озерного, Закитного, Ямполя, Дибровы, Серебрянки, Свято-Покровского, Васюковки, Резниковки и в направлении Бондарного.

28 декабря российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Они атаковали у самой Константиновки, Миньковки, Предтечино, Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, в направлении Берестка, Яблоновки, на Степановку, у Русиного Яра, Софиевки.

Оккупанты продолжили наступательные операции на Добропольском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были в направлении Кучерова Яра, Шахматного, Нового Шахматного, Нового Донбасса, вблизи Дорожного.