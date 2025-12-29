Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова продвинулась на некоторых направлениях: обновленные карты ISW за 28 декабря
29 декабря, 08:14
8

Россия снова продвинулась на некоторых направлениях: обновленные карты ISW за 28 декабря

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские войска продолжали наступательные операции на многих направлениях 28 декабря.
  • Зафиксированы новые продвижения на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 28 декабря. Аналитики также обновили карты боевых действий.

К сожалению, у России были продвижения на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россия работает на истощение: к чему уже сейчас панически готовится Кремль

Какова ситуация на фронте?

  • 27 и 28 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях. Продвижений нет.

  • Наступательные операции врага продолжились и на севере Харьковской области, но безуспешно. Оккупанты атаковали вблизи Прилипок, Волчанских Хуторов, Старицы, Вильчи, Волчанска, Избицкого и Лимана, а также в направлении Семеновки.

  • Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука 27 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали в направлении Григорьевки.

  • 28 декабря россияне продолжали безуспешные наступательные операции на Купянском направлении. Они атаковали вблизи самого Купянска, в направлении Малой Шапковки, Петропавловки, Песчаного.

  • Оккупационная армия продолжала наступательные операции на юго-восток от Боровой в направлении Дружелюбовки 26 и 27 декабря, но не продвинулись вперед.

  • Российские войска продолжали наступательные операции также на направлении Славянск – Лиман 28 декабря, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышева, в направлении Александровки, Ставки, вблизи Мирного, Заречного.

  • Пытались россияне наступать также на Северском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи самого Северска, Озерного, Закитного, Ямполя, Дибровы, Серебрянки, Свято-Покровского, Васюковки, Резниковки и в направлении Бондарного.

  • 28 декабря российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Они атаковали у самой Константиновки, Миньковки, Предтечино, Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, в направлении Берестка, Яблоновки, на Степановку, у Русиного Яра, Софиевки.

  • Оккупанты продолжили наступательные операции на Добропольском направлении 28 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были в направлении Кучерова Яра, Шахматного, Нового Шахматного, Нового Донбасса, вблизи Дорожного.

  • Захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Это изменение не произошло за последние 24 часа. Российские войска атаковали в пределах и вблизи самого Покровска, вблизи Гришино, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Котлино, Удачного, Новоподгороднего, Молодецкого, в направлении Сергеевки.

Ситуация на фронте / Карты ISW

 

 

  • 28 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самой Новопавловки, Филии и Дачного.

  • 28 декабря оккупанты также продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Андреевки-Клевцово, Ялты, Ивановки, Александрограда, Вербового, Вишневого и Хорошего.

  • Российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении. Атаки были вблизи и в пределах самого Гуляйполя, в направлении Терноватого, Косовцевого, вблизи Доброполья, Нового Запорожья, Сладкого, Привольного, Рыбного, Дорожнянки.

  • 28 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения. Они атаковали вблизи Малой Токмачки, Белогорья, Щербаков, Степового, Новоандреевки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского.

  • 28 декабря оккупанты продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали на восток от Херсона в направлении Антоновского моста.

Последние новости с фронта

  • За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1180 человек и более 440 единиц техники и вооружения.

  • ВСУ удерживают контроль над северной частью Покровска, блокируя попытки прорыва россиян. Последние активизировали атаки на западных окраинах города, но их наступательные действия остаются безрезультатными.

  • Ранее в ISW писали, что ВСУ продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области. Тогда как российские войска имели продвижение в направлении Гуляйполя.