Враг усилил атаки на Донбассе, а ВСУ продвинулись в Харьковской области: что изменилось на фронте

С фронта за прошедшие сутки, 3 ноября, были хорошие новости. Нашим военным удалось освободить населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях. В то же время россияне продолжают терять огромное количество солдат и офицеров каждый день.

По данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки было уничтожено 840 оккупантов, а с начала недели россияне не досчитались почти 4 000 захватчиков. Потери техники также очень существенны – ежесуточно ВСУ уничтожают около 40 единиц танков и бронемашин. Больше о ситуации на фронте и успехах ВСУ – читайте в материале 24 канала.

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Где оккупанты увеличили количество атак

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный накануне заявил, что россияне втрое увеличили интенсивность атак на отдельных участках фронта. В частности, говорится о Соледаре, Бахмуте, Авдеевке и Угледаре. Там оккупанты наступают.

Какая ситуация на главных направлениях фронта: видео

Цель этих наступлений – выйти на более выгодные оборонительные рубежи в городах Донбасса, чтобы там выдержать зимний период войны. По тем же соображениям россияне пытаются удержать Сватово и Кременную в Луганской области, ведь после потери этой линии обороны строить новую придется где-то в районе Старобельска.

Где расположен Старобельск, в котором россиянам нужно будет выстраивать оборону / Карта Deep State Map

В Харьковской области ВСУ оттеснили врага на несколько километров

В Харьковской области на Сватовском направлении Силам обороны Украины удалось оттеснить врага на несколько километров к востоку в районе населенного пункта Берестово. Эта деревня до сих пор находилась в так называемой "серой зоне", а теперь оказалась на освобожденной от оккупантов территории.

Участок фронта возле сел Крохмальное и Сватово дает возможность контролировать трассу Купянск – Сватово. Южнее в этом районе сохраняется угрожающая ситуация у Нововодяного, Макеевки и Невского. Продвижение врага за последние двое суток там остановлено, однако россиянам удалось на этом участке оттеснить наши подразделения от трассы Сватово – Кременная. Поэтому оккупанты находятся довольно близко к Невскому, которое уже несколько раз переходило с оккупированной на освобожденную территорию.

Где находится Невское / Карта Deep State Map

Ситуация возле Бахмута – адская

Возле Соледара и Бахмута ситуация очень сложная. Украинцы отбивают попытки вражеского наступления в районе Белогоровки и Спорного. По свидетельствам защитников Бахмута, ситуацию там можно описать как "адскую". Оккупанты лезут вперед, не считаясь с колоссальными потерями. Все это длится уже несколько месяцев и похоже, что вагнеровцам и другим российским подразделениям не по силам взять Бахмут, хотя оборона города дается дорогой ценой.

Возле Авдеевки у врага тоже не было успеха, несмотря на попытки атаковать с нескольких сторон. Напряженная ситуация у Водяного и Опытного, продолжаются атаки на Первомайское. В Марьинке на этой неделе оккупантам удалось продвинуться в пределах населенного пункта, а за прошедшие сутки завершилась эвакуация местных жителей.

Новые попытки россиян штурмовать Павловку возле Угледара были неудачными. Вражеские войска обстреляли Угледар, а украинская артиллерия в ответ отработала по позициям врага во Владимировке, юго-восточнее Угледара.

С Херсонщины появилось видео поднятия украинского флага в Малой Сейдеминухе, однако есть данные, что село освободили еще в начале октября. Лишь 4 ноября 61 отдельная пехотная степная бригада опубликовала видео. В целом линия фронта в Бериславском районе и на Херсонском направлении не изменились. Россияне обстреливали из артиллерии украинские позиции в районе Солдатского и Терновых Под. Оба села сейчас отмечены на картах как временно оккупированные.

Где оккупанты обстреливали позиции ВСУ в Херсонской области / Карта Deep State Map

Россияне обрекают "мобиков" на правом берегу Днепра

Россияне действительно отводят кадровые подразделения на левый берег Днепра, однако насыщают оборону правого берега большим количеством мобилизованных. Их обрекают на боевые действия в условиях отсутствия логистики и снабжения. Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге 3 ноября заверил, что верит в способность сил Украины отбить Херсон.

Я верю, что у них есть возможность сделать это. Самое важное, что украинцы верят в свои возможности сделать это. Думаю, что они продолжат давить, пока не освободят правый берег Днепра,

– заявил глава Пентагона.

На левом берегу Херсона зафиксированы высокоточные прилеты в поселке Раденск Олешковского района. Уничтожены здания гостиничного комплекса "Золотой Фазан", где находились оккупанты. В течение 2 часов после попадания очевидцы наблюдали детонацию боеприпасов. Детали о количестве уничтоженных оккупантов и их техники пока неизвестны.

Интересно, что к Раденску от ближайших позиций ВСУ дистанция 56 километров. Однако HIMARS достанут даже на такое расстояние. Вот почему оккупационная администрация сбежала из Херсона в Скадовск, считая, что там окажется за пределом досягаемости таких ударов. Конечно, это временная ситуация, и очень скоро HIMARS достанут и в Скадовск.

Куда достали HIMARS / Карта Deep State Map