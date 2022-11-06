Российская армия получила "люлей" от ВСУ, – Арестович рассказал о ситуации на фронтах
Россияне пытаются наступать и штурмовать позиции ВСУ, но никаких достижений у них нет. В последние дни линия фронта стабильна и двигается только на тактическом уровне – то 200 метров в одну сторону, то 500 метров в другую.
Попытки оккупантов безуспешны
Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, на Сватовском направлении ВСУ стабильно контролируют и держат под огневым поражением трассу Сватово – Кременная. Враг пытался лишить наших сил этого контроля, но ему ничего не удалось.
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Оккупантам не удается прорваться и на Соледаре, куда они перенесли основные усилия после того, как их откинули от Бахмута. Так же, несмотря на все старания, россияне не имеют успеха и в районах Кременной, Авдеевки, Марьинки, Белогоровки.
Особое внимание Арестович обратил на направление, на которое враг, по его словам, возлагал большие надежды. Речь идет о линии Павловка – Угледар, где захватчики не только не преуспели, но и получили "люлей" и понесли большие потери.
Обычно так и бывает. Они 1 – 2 дня гордо наступают, как в Песках было, потом подходит наша артиллерия с резервами и все становится на свои места. То есть кто становится, а кто ложится на свои места,
– заметил он.
Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео
Почему россияне не получают результатов на Донбассе
- Аналитики американского Института по изучению войны отмечают, что для попыток наступления в Донецкой и Луганской областях Россия использует в основном недавно мобилизованных.
- И хотя это позволило оккупантам увеличить интенсивность боевых действий, настоящих результатов у них нет, ведь их войско – это чуть ли не сплошное "пушечное мясо".
- Плохая подготовка и недостаточное материально-техническое обеспечение мешают россиянам по-настоящему наступать, и они просто теряют резервы без какого-либо результата.