Путин уже убил Россию: при каких условиях может закончиться война в Украине
Своими действиями Владимир Путин навсегда изменил образ современной России. Если раньше ее считали серьезным геополитическим игроком, то сейчас это место занял Китай.
Таким мнением с 24 Каналом поделился ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, добавив, что страна-агрессор вскоре развалится. Когда это произойдет – остается лишь вопросом времени.
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Когда может закончиться война
"Стоит вспомнить, как заканчивались другие войны. Например, Первая мировая закончилась тогда, когда вмешалась Америка. Вторая мировая – так же. Поэтому война в Украине может закончиться тогда, когда к ней присоединится США", – сказал Сергей Асланян.
Сейчас Соединенные Штаты больше занимаются своими политическими делами. Стоит только вспомнить голосование за выделение Украине помощи, которое было заблокировано в течение полугода. Поэтому как только в США скажут, что войну надо заканчиваться, тогда, по мнению Асланяна, это произойдет за очень короткий промежуток времени. До тех пор существенных сдвигов ожидать не стоит.
Когда-то Россия была серьезным и влиятельным геополитическим игроком. Теперь Китай вырос до этого уровня. Для США очень важно, что Путин убил Россию, больше нет большой страны, которая имела геополитическое влияние,
– отметил Асланян.
Он добавил, что Россия вскоре развалится и это понятно, поэтому главный геополитический противник США в мире это Китай. Сейчас он отвлекается на страну-агрессора и всем это выгодно. Поэтому в сегодняшней конфигурации мира США вряд ли вмешается в войну.
"Россия в этом случае является угрозой для Европы, потому что США достаточно далеко, а с другой – она большая головная боль для Китая. Поэтому Америка долго будет "играть" Россией и Китаем, потому что сама пока выстраивает свою стратегию", – добавил ведущий канала Ходорковский Live.
Этим объясняется, почему Украину поддерживают только так, чтобы она не проиграла, но и не выиграла. Война останется, потому что балансирует страшный геополитический расклад в мире и пока неизвестно, что станет триггером для США, чтобы в нее вмешаться.
Война в Украине: последние новости
- Ожидается, что враг подтянет силы и в ближайшее время будет атаковать на Покровском направлении. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но у врага большой запас оружия и людей. Он использует КАБы и ФАБы, которые могут уничтожить любые оборонительные укрепления.
- Продвижение врага удалось остановить на Харьковщине и возле Авдеевки. Впрочем, оккупанты дальше делают попытки продвинуться в сторону села Липцы, привлекают новую пехоту. Также используют авиацию для сброса управляемых авиационных бомб. Сейчас наибольшую активность врага фиксируют на Кураховском направлении.
- Сложной остается ситуация в Волчанске, до сих пор неизвестно, удалось ли эвакуировать оттуда всех людей. Мужчина, который вывозил гражданских, – также погиб. Оккупанты просто расстреливали мирных жителей, их тела до сих пор лежат на земле. Подсчитать точное количество погибших пока невозможно.