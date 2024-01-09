Россияне активизировали наступление на фронте, несмотря на погоду: карта фронта 9 января

Российские войска наступают сразу на нескольких направлениях, в частности, не оставляют попыток захватить Авдеевку на Донетчине. Враг наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО.

За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений, сообщили в строительстве Генштаба ВСУ на утро 9 января. По сравнению с предыдущими сутками, интенсивность боев выросла – 7 января их было 35. 24 Канал анализирует, как изменилась карта боев в сутки.

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Россияне нанесли 55 ракетных и 22 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационным ударом были Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага. Бои шли у Синьковки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Наступление россиян возле Купянска: карта

На Лиманском направлении наши воины отразили две атаки окупантов. Отпор врагу дали восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника. Россияне штурмовали в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Наступление на Бахмутском направлении: карта

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, пытающихся оцепить Авдеевку. Воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Отбиты 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты хотят окружить Авдеевку: карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки отбиты 12 атак.

Марьинка на карте:

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника. Бои шли к югу от Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки. В Херсонской области украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 штурмовых действий на позиции Сил обороны, все были напрасны.