Генерал армии ответил, есть ли у России возможности захватить Донецкую область

Еще с начала полномасштабного вторжения одной из целей России был полный контроль над Донецкой областью. Прошло уже более чем 3 года – и они до сих пор теряют там тысячи оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, прокомментировав ситуацию на фронте. По его словам, Россия до сих пор имеет возможность привлечь значительные ресурсы на войну, но они постепенно исчерпываются.

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Сможет ли Россия захватить Донецкую область

Как отметил Маломуж, украинские подразделения сдерживают врага на всех участках фронта. Уже была информация, что на Сумщине удалось освободить Андреевку.

Сейчас Россия не имеет возможностей осуществить прорыв на фронте. Однако, конечно, на отдельных участках они пытаются продвигаться, несмотря на значительные потери.

Россияне планировали значительные наступательные действия на Покровском, Торецком, Новопавловском направлениях, чтобы в конце концов завоевать Донецкую область. Наши подразделения удержали позиции и продолжают уничтожать врага,

– подчеркнул Маломуж.

По его словам, украинские защитники разрушают планы диктатора Путина. У него не получится осуществить масштабную наступательную операцию в Донецкой области.

Какая ситуация в Донецкой области: смотрите карту боевых действий

Добавим, по состоянию на 22 июня Россия потеряла более 1 миллиона 11 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10964 российских танки, 22867 боевых бронированных машин, 29432 артиллерийских систем и т.д.