Ситуация горячая, – в Минобороны рассказали об эпицентре боевых действий
За неделю враг обстреливает украинские позиции по 8 тысяч раз. Захватчики используют около 400 тысяч снарядов.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.
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До недавнего времени эпицентром было Купянское направление
Маляр отметила, что в целом на многих направлениях на Востоке очень горячо.
Если мы посмотрим цифры обстрелов за неделю, то каждую неделю это примерно 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. И плюс-минус это где-то 400 тысяч снарядов почти они используют,
– отметила заместитель министра.
По ее словам, еще 2 недели назад Купянское направление было эпицентром боевых действий – россияне прилагали все усилия для продвижения там, чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска. Однако наши бойцы остановили врага.
"Собственно, они (россияне – 24 Канал) там, и на Купянском, и на Лиманском направлениях, восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену уничтоженной. И может показаться, что там меньше обстрелов, но интенсивность там очень высокая", – сообщила Маляр.
Она добавила, что ежедневно на Лиманском направлении Силы обороны отбивают около восьми вражеских атак.
"Ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть вот так, как волнами, оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться", – объяснила чиновница.
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Ситуация на фронте: коротко
- Заместитель министра обороны ранее рассказывала об успехах ВСУ на Мелитопольском направлении. Наши подразделения продвинулись возле Новоданиловки и Новопрокоповки.
- Следует отметить, что за минувшие сутки, 3 сентября, украинские военные уничтожили еще 460 оккупантов.
- В целом с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправились 265 120 захватчиков.