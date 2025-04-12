Враг наступает на нескольких направлениях: Калиново, Новоалександровка и Котляровка под угрозой
- Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины, в частности в районах Калиновое, Новоалександровка и Котляровка, где ситуация остается напряженной.
- Интенсивность боев растет, местные жители эвакуируются, а ВСУ пытаются сдержать наступление и закрепиться на новых позициях.
Враг продолжает наступательные действия на востоке Украины, продвинувшись в Калиновом и приближаясь к Новоалександровке и Котляровке. Ситуация остается напряженной.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 12 апреля.
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Где зафиксировано продвижение оккупантов
Российские войска продолжают наступательные операции в Украине, продвинувшись в сторону Калинового, а также приближаясь к населенным пунктам Новоалександровка и Котляровка. Ситуация в этих районах остается напряженной, интенсивность боев растет.
Россияне продвинулись возле Калинового: смотрите на карте
Оккупанты имели успех у Новоалександровки: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение россиян возле Котляровки: смотрите на карте
На этих направлениях происходят ожесточенные бои, местные жители эвакуируются, а силы обороны делают все возможное для сдерживания наступления.
Угроза дальнейшего продвижения врага ставит под вопрос стабильность обороны в этих регионах, поэтому ВСУ пытаются закрепиться на новых позициях и не дать противнику возможности закрепить контроль.