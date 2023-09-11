Успехи на Бахмутском направлении и наступление на Мелитопольском: карта боевых действий за 11 сентября

Защитники Украины продолжают уничтожать врага по всем направлениям фронта. В частности, на Юге продолжается наступательная операция.

Силы обороны Украины продолжают проводить оборонные операции на востоке и наступательную операцию на юге Украины. В течение суток 10 сентября было проведено более 30 боевых столкновений.

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Украинские воины закрепляются на новых рубежах

напротивник поддерживает группу войск, охраняющую государственную границу. Войска врага проводят активные подрывные мероприятия в приграничных районах с целью предотвращения опрокидывания наших войск на другие направления. наукраинские воины имеют частичный успех в окрестностях Клещиевки, выталкивают врага с позиций и закрепляются на новых рубежах. Кроме того, оккупанты предприняли неудачные попытки прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в Орехово-Василовке, Клищиевке и Курдюмовке.

ВСУ имеют успехи возле Клищиевки: смотрите карту

наСилы обороны Украины сдерживают неприятеля, проводят штурмовые операции и отвоевывают украинскую землю. Например, украинские защитники успешно держат оборону в окрестностях Керамика, Авдеевки, Северное, Марьинки, Ровно, где только в течение суток 10 сентября враг предпринял около 20 раз неудачных попыток вывести украинские войска с позиций. Все атаки противника привели к значительным потерям личного состава и техники для оккупантов.

Украинская армия сдерживает врага вблизи Авдеевки: смотрите карту боевых действий

наСилы обороны Украины продолжают наступательную операцию. наукраинская армия продолжает вести контрбатарейный огонь, уничтожать склады снабжения и успешно нанести удары по тылу противника.

Ситуация на Херсонском направлении: смотрите карту

навсе без изменений. За минувшие сутки под вражеский огонь попали около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В течение суток 10 сентября Воздушные силы Украины нанесли 11 ударов по войскам врага, вооружению и военной технике.