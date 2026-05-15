"Это переломный момент": военные рассказали об изменениях на фронте и очертили путь к победе

На поле боя продолжаются ожесточенные бои, однако российским военным все труднее даются новые продвижения. За них приходится платить слишком высокую цену, что постепенно истощает врага.

Хотя рано говорить о полной инициативе Сил обороны на поле боя, однако украинские защитники уже достигли важного результата. Специально для 24 Канала военнослужащие и эксперты рассказали, что происходит на линии боестолкновения и как война постепенно начала меняться.

Каковы успехи Сил обороны на Запорожье?

Одним из приоритетных направлений для России является Запорожское. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил, что больше всего боестолкновений фиксируют на юго-западе от Гуляйполя, в районе населенных пунктов Зализничное и Чаривное.

"Противник пытается двигаться в этом направлении в Запорожье. За минувшие сутки (14 мая, – 24 Канал) мы зафиксировали там около 30 боестолкновений. Продолжаются бои и в самом Гуляйполе, враг пытается огнем вытеснить нас с нескольких наших позиций", – отметил Волошин.

Несмотря на заявления россиян о якобы взятии города, украинские военные до сих пор остаются в Гуляйполе.

Кроме того, приоритетным направлением на Запорожье является для врага участок возле Степногорска и Приморского.

"Противник пытается подходить к Степногорску не штурмовыми, а диверсионными группами. Там наши подразделения перехватили тактическую инициативу на нескольких участках, провели удачные контратакующие действия и восстановили контроль за определенными позициями. В частности, врага кое-где удалось оттеснить в Приморском. Мы также не даем врагу сунуться и заходить в Степногорск", – подчеркнул военный.

Спикер Сил обороны Юга объяснил, что на этом участке у украинских военных есть успехи. Наши защитники действуют методично, уничтожая врага, и продвигаются, где это возможно.

В войне мог произойти перелом

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас на поле боя происходит переломный момент. Дело в том, что в значительной степени большое наступление России удалось остановить.

Они дальше продвигаются, у них есть определенная динамика, но это слезы. Сейчас можно сказать, что линия фронта остановлена. Все из-за больших килл-зон, достаточного количества ударных средств у ВСУ и очень больших потерь россиян. Фактически из-за этого они не могут продвигаться вперед,

– подчеркнул Свитан.

По словам полковника запаса, это означает, что украинские военные эффективно выполняют свою основную задачу как обороняющаяся армия: уничтожают врага, который наступает. Дальнейшие такие действия Сил обороны могут привести Украину к победе.

"В войне на истощение проигрывает Россия по одной простой причине – за нами стоит демократический мир. Он не истощится, это Россия быстрее усохнет. Ресурсами ей не помогает Китай, он наоборот задешево забирает ее ресурсы", – объяснил военный эксперт.

Обратите внимание! В издании CNN отметило, что в апреле Украине удалось освободить больше территорий, чем захватила Россия. Это стало первым случаем с августа 2024 года. По данным аналитиков, у украинских военных пока есть преимущество, несмотря на то что россияне продолжают медленное наступление. Одним из ключевых изменений стали дроны. Украина увеличила количество ударов, что истощает россиян.

Если Украина в дальнейшем будет уничтожать способности Москвы вести войну, – а говорится не только о живой силе или технике на фронте, но и об ударах по тылам, – у Кремля не будет шанса победить.

Перелом произошел именно в этом – мы начали уничтожать российские тылы дальнобойным оружием. Того количества наших дронов, которое сейчас отрабатывает по тылам врага, достаточно, чтобы через некоторое время погасить всю российскую экономику. По крайней мере в ее европейской части,

– подытожил Свитан.

Еще одним важным шагом Украины является уничтожение российских тылов оперативного уровня. Речь идет о тылах первого эшелона, расположенных на расстоянии 20 – 50 километров от ЛБЗ, и тылах второго эшелона, находящихся за 150 – 200 километров от фронта.

Какое решение создало настоящий прорыв на фронте?

Фактором, который уже изменил войну, является появление наземных роботизированных комплексов. В Вооруженных Силах Украины их становится все больше, и они спасают жизни нашим защитникам, рассказал заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев.

Пилот в безопасности управляет роботом, который довозит БК и провизию на позиции, эвакуирует раненых. Недавно мы провели эвакуацию гражданских. Так мы уменьшаем риск потерь нашего личного состава. Это прорыв в войне,

– подчеркнул Немичев.

В основном изготовлением НРК занимаются украинские производители, хотя сотрудничество в этом направлении есть и с иностранными компаниями. Сейчас самым популярным видом наземных роботизированных комплексов являются именно логистические НРК.

"На поле боя может произойти еще больший прорыв, когда мы создадим штурмовые НРК на искусственном интеллекте. Таким роботизированным комплексом будет управлять пилот, он будет видеть сообщения о движении и может подтвердить цель для поражения. Это следующий шаг нашей войны, и в целом это будет технологический прорыв в мире", – объяснил военный.

Интересно! Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в первом полугодии 2026 года государство планирует законтрактовать 25 тысяч НРК. Это вдвое больше чем за весь 2025 год. В марте наземные роботизированные комплексы привлекли к примерно 9 тысяч миссий. По словам Федорова, цель Украины, чтобы всю логистику на фронте выполняли именно НРК.

Стоит также добавить, что на фронте впервые зафиксировали случай, когда захватить вражескую позицию удалось без участия пехотинцев. Только при участии роботизированных комплексов удалось не просто отбить территорию, но и взять в плен россиян.

