Есть 2 фактора: в 3 армейском корпусе объяснили, почему можно говорить о преимуществе ВСУ на фронте

Западные партнеры признают, что россияне сейчас теряют больше военных, чем способны мобилизовать, что делает текущую ситуацию для Кремля критической. Несмотря на это, Путин вряд ли остановится, ведь всегда готов перейти к более жесткой мобилизации.

Заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин объяснил 24 Каналу, что в РФ для этого хватает населения.

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Когда может наступить перелом на фронте в пользу Украины?

Сейчас продвижение противника в зоне ответственности 3 армейского корпуса, полностью остановилось. На участках, на которых еще полгода назад были потери по 70 километров в месяц, сейчас или вообще нет продвижения, или враг теряет территории на тактическом уровне.

На большинстве участков линии боевого соприкосновения продвижение противника почти остановилось. Есть еще незначительное количество участков, где противник может продвигаться.

К тому же даже во время снижения активности, потери врага продолжают расти из-за технологических преимуществ с украинской стороны.

Если мы удержим такую динамику и инициативу, то где-то через 6 – 9 месяцев сможем говорить о критическом переломе в нашу пользу. Достичь этого можно через внедрение технологического подхода, а также масштабирование эффективных примеров управления, которые сегодня есть,

– пояснил Жорин.

Относительно критичности ситуации российской армии начинают говорить западные партнеры. В частности, госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что россияне сейчас теряют убитыми и ранеными военными больше военных, чем могут мобилизовать.

Военный убежден, что россияне продолжат пытаться вести активные боевые действия. У них есть проблема с количеством личного состава, есть позиции, где им его уже не хватает.

"Если надо будет, они начнут более агрессивную мобилизацию, потому что у них еще есть такая возможность. Поэтому радоваться, что у них заканчиваются люди немного рано. Населения у них пока хватает. Я уверен, что Путин понимает это и в критический момент привлечет", – сказал Жорин.

Обратите внимание! В ночь на 7 июня подразделения middle-strike ССО Украины нанесли серии ударов по объектам нефтяной инфраструктуры в оккупированном Крыму. В частности, успешной атаке подверглись нефтяной терминал и нефтебаза "Семиколодезянская".

Что означает остановка продвижения российских войск: смотрите в видео

Что еще известно об успехах ВСУ на фронте?

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли успешные удары по ряду объектов российских оккупационных войск на оккупированной территории Донецкой области. В результате операции поражен транспорт, логистические узлы, газовое хранилище и пункт временной дислокации врага.

В частности, украинские дроны атаковали местоположение 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ недалеко от поселка Пионерское. Известно, что военнослужащие этого подразделения в свое время строили фортификации и минировали территории на "линии Суровикина" в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, личный состав полка выполнял инженерно-саперные работы на Андреевском и Бахмутском направлениях.