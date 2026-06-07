Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін пояснив 24 Каналу, що у РФ для цього вистачає населення.

Дивіться також: "Російська логістика під нашим контролем": військовий пояснив, до чого це може призвести

Коли може настати перелом на фронті на користь України?

Наразі просування противника в зоні відповідальності 3 армійського корпусу, повністю зупинилося. На ділянках, на яких ще пів року тому були втрати по 70 кілометрів на місяць, зараз або взагалі нема просування, або ворог втрачає території на тактичному рівні.

На більшості ділянок лінії бойового зіткнення просування противника майже зупинилося. Є ще незначна кількість ділянок, де противник може просуватися.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

До того ж навіть під час зниження активності, втрати ворога продовжують зростати через технологічні переваги з українського боку.

Якщо ми втримаємо таку динаміку та ініціативу, то десь через 6 – 9 місяців зможемо говорити про критичний перелам на нашу користь. Досягти цього можна через впровадження технологічного підходу, а також масштабування ефективних прикладів управління, які сьогодні є,

– пояснив Жорін.

Стосовно критичності ситуації російської армії починають говорити західні партнери. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо сказав про те, що росіяни зараз втрачають убитими та пораненими військовими більше військових, ніж можуть мобілізувати.

Військовий переконаний, що росіяни продовжать намагатися вести активні бойові дії. У них є проблема з кількістю особового складу, є позиції, де їм його вже не вистачає.

"Якщо треба буде, вони почнуть більш агресивну мобілізацію, бо в них ще є така можливість. Тому радіти, що в них закінчуються люди трохи зарано. Населення в них поки що вистачає. Я впевнений, що Путін розуміє це і в критичний момент залучить", – сказав Жорін.

Зверніть увагу! У ніч на 7 червня підрозділи middle-strike ССО України завдали серії ударів по об’єктах нафтової інфраструктури в окупованому Криму. Зокрема, успішної атаки зазнали нафтовий термінал та нафтобаза "Семиколодезянська".

Що означає зупинка просування російських військ: дивіться у відео

Що ще відомо про успіхи ЗСУ на фронті?

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали успішних ударів по низці об’єктів російських окупаційних військ на окупованій території Донеччини. У результаті операції уражено транспорт, логістичні вузли, газове сховище та пункт тимчасової дислокації ворога.

Зокрема, українські дрони атакували місце розташування 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ неподалік селища Піонерське. Відомо, що військовослужбовці цього підрозділу свого часу будували фортифікації та мінували території на "лінії Суровікіна" у Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, особовий склад полку виконував інженерно-саперні роботи на Андріївському та Бахмутському напрямках.