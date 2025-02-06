Враг накапливает силы на четырех направлениях фронта, – Нацгвардия

Ситуация на фронте остается непростой. Россияне продолжают сосредотачивать внимание на восточных направлениях фронта и продвигаться.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что россияне накапливают силы на четырех направлениях фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Враг несет потери

В то же время, несмотря на это, существенных изменений на линии фронта не зафиксировано.

На тех участках, где ведутся активные боевые действия – Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском – противник постоянно пополняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты,

– объяснил Музычук.

Он также объяснил тенденцию последних месяцев по Купянскому и Лиманскому направлению. По его словам, там были большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых Россия привлекала более 20 единиц.

Кроме этого, там зафиксировано пополнение танков и артиллерии.

За последние сутки было ликвидировано 1 240 оккупантов, в целом потери личного состава армии России составляют около 845 310 человек.