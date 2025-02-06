Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, що росіяни накопичують сили на чотирьох напрямках фронту. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Ворог зазнає втрат

Водночас, попри це, суттєвих змін на лінії фронту не зафіксовано.

На тих ділянках, де ведуться активні бойові дії – Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп’янському – противник постійно поповнює втрати, оскільки є велика кількість знищеної піхоти,

– пояснив Музичук.

Він також пояснив тенденцію останніх місяців по Куп’янському та Лиманському напрямку. За його словами, там були великі штурми з великою кількістю бронетехніки, в яких Росія залучала понад 20 одиниць.

Крім цього, там зафіксовано поповнення танків та артилерії.

За останню добу було ліквідовано 1 240 окупантів, загалом втрати особового складу армії Росії складають близько 845 310 осіб.