Ситуация сложная, – Плетенчук заявил об обострении на фронте
В Силах обороны Юга заявили об осложнении ситуации на фронте. Россияне активно штурмуют украинские позиции.
Враг максимально использует все имеющиеся у него подразделения, атакует дронами и баллистикой. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
Смотрите также Готовимся к дальнейшей активности врага, – Зеленский обратился к украинцам
Россия 19 раз штурмовала позиции ВСУ
Россияне снова пытаются осуществить эскалацию конфликта.
К сожалению, можем констатировать имеющееся обострение на линии боевого соприкосновения. Враг некоторое время аккумулировал свои определенные силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию,
– сказал Плетенчук.
За среду, 29 мая, российская армия осуществила 19 попыток штурмов, 12 из которых было в нескольких населенных пунктах на Ореховском направлении. Больше всего штурмов пришлось на район Старомайорского. На левобережье было 7 попыток штурмов, один из них был даже на остров Нестрига. Еще 6 – осуществлено на Крынки.
Активизация действий врага на фронте прежде всего связана с подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии. По словам Плетенчука, для россиян это традиционный инструмент их геополитики.
Что такое Саммит мира
Глобальный саммит мира в Швейцарии пройдет 15 – 16 июня. Над его подготовкой работает Украина и Швейцария. Свое участие в Саммите подтвердили уже 90 стран.
По словам президента Зеленского, Саммит мира позволит продемонстрировать реальную позицию мира относительно войны в Украине и агрессивной политики России.
Саму же Россию на Саммит не приглашали. А в Эстонии даже заявили, что видеть ее там не хотят. Там говорят, что текущая позиция российской власти и ее действия никоим образом не соответствуют идее суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Перед любыми переговорами, несмотря даже, что они туда не приглашены, россияне всегда обостряют максимально ситуацию на фронте для того, чтобы усилить свои позиции или показать, насколько необходимо с ними так же договариваться", – добавил Плетенчук.
Ситуация на Юге: последние новости
- Несмотря на атаки и обстрелы ВСУ продолжают удерживать свои позиции и отражать российские штурмы. Так, на днях россияне совершали попытку штурма острова Нестрига, но попали под прицельный огонь украинской армии.
- Сложной ситуация на Юге остается в районе населенного пункта Крынки. Россияне уже разрушили его до основания. Военные говорят, что это именно то место, где очень были бы необходимы F-16.
- Также советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко считает, что россияне могут что-то готовить на Запорожском и Херсонском направлениях. Несмотря на ситуацию в Харьковской области, оккупанты уже перебрасывают свою технику обратно на юг.
- Запорожская область также страдает от обстрелов России. Там 26 мая несколько ракет попали по аэродрому. В момент атаки он стоял "законсервированный".
- Также, как известно, россияне продолжают активно заниматься мародерством. Так, на Херсонщине оккупанты отбирают имущество жителей, которые выехали с временно оккупированных территорий и не вернулись.