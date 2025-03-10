На Краматорском и Торецком направлениях враг атаковал наши оборонительные укрепления
Ситуация на фронте остается сложной. Россияне пытаются атаковать на нескольких направлениях, однако наши защитники дают им достойный отпор.
На Харьковском направлении противник вел наступление в Волчанске. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортицу".
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Что происходит на фронте
на Купянском направлении оккупанты пытались усилить давление на позиции наших защитников. В частности, враг атаковал в направлениях Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. Они не имели успеха. Также россияне пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол.
на Лиманском направлении враг увеличил количество своих атак. Вражеские штурмы отбиты у Новомихайловки, Мирного и Ямполовки. Потери наших позиций удалось предотвратить.
на Северском направлении оккупанты активизировались в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки. Известно, что к штурмам привлекали бронетехнику, включая танки, однако безуспешно.
на Краматорском и Торецком направлениях враг атаковал наши оборонительные укрепления у Белой Горы, Ступочок, Дружбы, Дачного, но наши защитники дали отпор. Во время боев в районах Часового Яра и Торецка продвижения оккупантов не было.
️На Покровском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надиевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улаклы.
на Новопавловском направлении атаки россиян были направлены на наши позиции в районе Скудного.