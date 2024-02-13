Заметны на некоторых участках: Жданов назвал главные проблемы российской армии

Российские оккупанты имеют серьезные проблемы на фронте. Ярче всего это проявляется на определенных направлениях.

Военный эксперт Олег Жданов очертил 24 Каналу ситуацию на фронте. По его словам, весной трудности врага достигнут апогея.

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"Проблемы есть, главная – в технике и боеприпасах. Не так все хорошо, как рассказывает российская пропаганда", – констатировал Жданов.

На каких направлениях видны проблемы у врага

Аналитики ISW считают, что оборонная промышленность России не сможет обеспечить техникой новые резервы оккупационной армии.

По мнению военного эксперта, ярче всего нехватка техники и боеприпасов у врага видна на Купянском и Лиманском направлениях.

После безумной попытки прорвать нашу оборону, которая в основном захлебнулась, на сегодня боевая активность на этих двух направлениях существенно снизилась,

– отметил Жданов.

Вследствие больших потерь россиянам надо перегруппировать войска и восстановить их боеспособность. Сегодня это довольно сложный процесс по времени, потому что их военно-промышленный комплекс уже не способен накопить ресурсы в короткий период.

В то же время переориентация основных усилий оккупантов на Авдеевское и Марьинское направления может продержаться разве что до марта. Далее они будут вынуждены снизить активность, что позволит развить свои действия Силам обороны.

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