Россияне возобновили массированные штурмы: боец ВСУ рассказал, какая ситуация на фронтах

Российские оккупанты начали снова штурмовать украинские позиции большими группами. Теперь самая тяжелая ситуация на Востоке.

Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что происходит на разных участках фронта. По его словам, враг гонит на убой целые группы российских военнослужащих.

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"Мы фиксируем на ряде направлений, в частности на Авдеевском, Купянском, Лиманском, изменение тактики. Если раньше противник атаковал малыми группами до 10 человек, то теперь прибегает к массированным атакам – бросает целые штурмовые роты", – отметил Березовец.

Россияне спешат

Рота насчитывает 80–250 военнослужащих в зависимости от страны и назначения.

"Это резкое увеличение атакующей группы фактически в 10 раз связано прежде всего с тем, что они очень спешат до Нового года достичь хоть какой-то "победы"", – объяснил Березовец.

Возможно, у врага еще более близкий дедлайн –. В это время Владимир Путин планирует провести "прямую линию" с россиянами.

Приоритетной целью для оккупантов остается Авдеевка, где на сегодня они сосредоточили наибольшее количество своих подразделений. Количество атак и примененного боекомплекта на этом узком участке фронта, возможно, даже превысило пиковые показатели во время битвы за Бахмут.

В то же время у противника очень возросло количество дезертиров – почти вдвое за последние три месяца, по данным "Радио Свобода". Помимо бесперспективных штурмов, к этому побуждает прекращение отпусков для российских военнослужащих.

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