Россияне наступали возле Часового Яра и Торецка: обновление карт ISW

Ситуация на фронте остается сложной. Россияне сосредотачивают свое внимание на восточных направлениях, однако Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать позиции.

Украинские войска недавно продвинулись возле Суджи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что происходит в Курской области

Российские источники утверждали, что их войска контратаковали к северо-западу от Суджи в районе Свердликова и Никольского, в районе Малой Локни и в районе Черкасской Конопельки.

Украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы 38K-028 Суджа – Обоянь на юго-запад от Русской Конопельки.

Ситуация на Харьковщине

Украинские силы недавно продвинулись вблизи Волчанска. Россия все еще пытается наступать в этом районе. Российские силы наступали вблизи Волчанска. Вражеский милблогер заявил, что в окрестностях Липцов действуют российские диверсионно-разведывательные группы.

Купянское и Лиманское направления

9 февраля российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. Они наступали в районе Петропавловки.

9 февраля российские войска продолжали наступление на направлении Боровая, но не продвинулись. Российские войска наступали у Богуславки, Загрызово и Зеленого Гая и у Новосергиевки 8 и 9 февраля.

Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Они вели наступательные действия в районе Ямполовки, Ивановки и Новолюбовки, а также в направлении Нового и в районе Торского.

Российский милблогер заявил, что их войска проводят разведку вблизи Колодязя, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. Российский источник утверждает, что украинские силы пытаются контратаковать на северо-запад от Ивановки.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска 8 и 9 февраля продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, но не продвинулись.

Вблизи Часового Яра россияне также продолжали наступление, однако подтвержденных продвижений не сделали. 8 и 9 февраля российские войска вели наступательные действия у самого Часового Яра и у Белой Горы.

Вражеские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Они вели наступательные действия у самого Торецка и в районе Крымского и у Щербиновки.

Хортицкая группировка войск Украины заявила, что российские войска во время штурма на Торецком направлении используют гражданские легковые автомобили из-за нехватки бронетехники.

Российские войска также недавно продвинулись на Покровском направлении. Зато украинские силы недавно продвинулись вблизи шахты №3 в юго-восточном Песчаном.

9 февраля представитель Хортицкой группировки войск Украины майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска продолжают обход Покровска с запада и постоянно стягивают в этот район подкрепления.

Наступательные действия россиян продолжались на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не было. Российские войска наступали в районе Шевченко и Андреевки, у Константинополя и Дачного и у Разлива. Российский милблогер утверждал, что ни украинские, ни российские силы не контролируют Зеленовку.

Российские войска продвинулись вблизи Большой Новоселки.

Что происходит на Юге

9 февраля в западной Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности на херсонском направлении 9 февраля.

Ситуация на фронте / Карты ISW