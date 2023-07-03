Где пытаются наступать россияне: военный эксперт назвал главные направления

Пока украинские войска неуклонно продвигаются на Запорожье и вокруг Бахмута, российские оккупанты также пытаются наступать на нескольких направлениях. Но безуспешно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, враг сосредоточен прежде всего на Бахмуте, который имеет для него политическое значение.

Вашему вниманию ВСУ в тяжелых боях продвигаются вперед на Юге, враг сунет на Востоке: карта боев за 3 июля

"Во-первых, россияне пытаются противодействовать ВСУ в районе Бахмута. Во-вторых, пытаются наступать из-под Кременной на Изюм и Купянск. В-третьих, пытаются наступать из-под Донецка на Марьинку и Авдеевку", – перечислил Федоров.

Однако враг не имеет успеха и несет большие потери.

Все впереди

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в конце прошлой недели враг фактически открыл еще одно направление наступления на Востоке –. Оккупанты стягивают резервы, пытаясь захватить украинские города.

Украинские защитники постепенно продвигаются по разным направлениям, но главного удара еще не было.

"Известно, что из 12 механизированных бригад, подготовленных для наступления, ВСУ используют в боях только три. Где будут действовать другие девять бригад – может сыграть решающую роль, возможно, даже в ближайшие дни", – констатировал Федоров.

Ситуация на фронте: последние новости

На Востоке Украины продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Наши защитники двигаются на Бахмутском направлении.

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю защитники освободили 28,4 квадратного километра.

26 июня стало известно, что Силы обороны вернули Ровнополь под контроль Украины. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.