ВСУ имеют успехи на двух направлениях, а оккупанты не могут закрепиться: обзор фронта от ISW
- Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, но не достигли значительных успехов, зато украинские силы улучшают позиции на отдельных участках.
- Украинские войска проводят контратаки и используют FPV-дроны для ударов по российским логистическим маршрутам, в частности на Купянском и южном направлениях.
Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений не смогли продвинуться за последнее время. В то же время украинские силы проводят контратаки, наносят удары по скоплениям российских войск и даже смогли улучшить позиции на отдельных участках.
Ситуация на фронте остается напряженной, однако значительная часть российских атак не приносит результатов и сопровождается большими потерями. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.
Какая ситуация на фронте?
Российские войска 9 марта продолжали наступательные операции на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве участков не смогли достичь подтвержденных успехов. В частности, атаки продолжались на севере Сумской области, где российские подразделения пытались продвинуться в направлении Бачевска, Суходола, Кучеровки, Вовфина, Павловки и Новой Сечи, но без результата.
Подобная ситуация наблюдалась и на Харьковщине. Российские войска атаковали вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Лимана, а также в направлении Зыбино и Веселого. По словам российских военных блоггеров, наступление в этом районе превратилось в "ежедневную бойню", где российские подразделения продвигаются лишь на 100 – 300 метров в сутки.
На Купянском направлении украинские силы, наоборот, смогли улучшить позиции. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в районе села Подолов к востоку от Купянска. Российские войска атаковали у Куриловки и Купянска-Узлового, а по данным российских источников, в самом Купянске происходили украинские контратаки. Украинские военные также нанесли удар по скоплению российских войск вблизи Петропавловки.
Ситуация на фронте по состоянию на утро 10 марта / Карты ISW
Боевые действия продолжались и в Донецкой области. Российские силы атаковали вблизи Лимана, Славянска, Константиновки и Дружковки. Украинские военные сообщают, что российская армия активно использует тактику малых групп и значительное численное преимущество – иногда до 10 российских военных на одного украинского. Часто в штурмах участвуют минимально подготовленные или даже невооруженные солдаты.
На Покровском направлении российские атаки также продолжаются, однако продвижение остается медленным и очень дорогим. Украинские военные создали так называемую "килл-зону", где российские подразделения вынуждены двигаться малыми группами и могут неделями пытаться занять одну позицию. При этом ВСУ значительно усилили использование FPV-дронов, которые начали поражать российские логистические маршруты далеко от линии фронта.
В то же время на южном направлении украинские войска смогли продвинуться в районе Гуляйполя и на западе Запорожской области. Бои продолжаются также вблизи Орехова, где российские войска пытаются атаковать и наносят удары по мостам, обеспечивающих украинскую логистику.
Кроме того, российские подразделения осуществляли ограниченные атаки на Херсонском направлении вблизи Антоновского моста, но без какого-либо продвижения.
Что известно о контрнаступлении?
Генерал-майор Олег Апостол отметил, что преждевременное раскрытие информации о контрнаступлении ВСУ может поставить под угрозу операции и их успешность. По его словам информационная тишина является ключевым фактором успеха Сил обороны при освобождении населенных пунктов на юге Украины.
Президент Зеленский сообщил об успешных оборонительных и наступательных действиях ВСУ на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов. По его словам Украина вернула под контроль от 400 до 435 квадратных километров территорий на Юге за последние полтора месяца.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что продвижение ВСУ на Юге – это настоящий успех. Он добавил, что активные действия на участке в районе Терноватого стабилизируют ситуацию на Запорожском направлении.