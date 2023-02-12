ВСУ уничтожили целую колонну российской техники на дороге Мелитополь – Васильевка: мощное фото

Российские захватчики продолжают нести катастрофические потери в Украине. В частности, недавно Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники на Запорожском направлении.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также он опубликовал соответствующие фотографии.

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ВСУ испепелили колонну российской техники

Федоров 12 февраля сообщил об очередных успехах Сил обороны Украины.

Горит-пылает вражеская техника. Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи. Верим в ВСУ,

– заметил мэр Мелитополя.

В американском Институте изучения войны рассказали, что возле Угледара ВСУ также разгромили российскую колонну . Там действует 155 бригада морской пехоты, которая, вероятнее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты отмечают, что российские войска используют очень неэффективную тактику.



ВСУ разбили колонну оккупантов / Фото Олега Петренко

Кратко о ситуации на фронте