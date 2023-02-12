ВСУ уничтожили целую колонну российской техники на дороге Мелитополь – Васильевка: мощное фото

12 февраля 2023, 17:50
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телеграмм Ивана Федорова

Российские захватчики продолжают нести катастрофические потери в Украине. В частности, недавно Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники на Запорожском направлении.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также он опубликовал соответствующие фотографии.

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ВСУ испепелили колонну российской техники

Федоров 12 февраля сообщил об очередных успехах Сил обороны Украины.

Горит-пылает вражеская техника. Хорошие новости из Запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи. Верим в ВСУ,
– заметил мэр Мелитополя.

Любопытно! В американском Институте изучения войны рассказали, что возле Угледара ВСУ также разгромили российскую колонну. Там действует 155 бригада морской пехоты, которая, вероятнее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты отмечают, что российские войска используют очень неэффективную тактику.


ВСУ разбили колонну оккупантов / Фото Олега Петренко

Кратко о ситуации на фронте

  • В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 137 780 своих военных. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 900 оккупантов.
  • Кроме этого, во время штурма Угледара обезвредили российского полковника Сергея Полякова. С самого начала вторжения он был командиром 140 бригады специального назначения.
  • Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 50% оперативного танкового парка. Речь по меньшей мере о тысяче танков. Также оккупанты потеряли более 2,2 тысячи артиллерийских систем.

Автор: Ольга Котів