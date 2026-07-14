Сырский озвучил потери живой силы России на один захваченный квадратный километр Донбасса
Боевые действия на восточном фронте продолжают истощать ресурсы России на каждом метре продвижения. Украинские силы обороны применяют эффективную тактику, которая заставляет противника платить чрезвычайно высокую цену за попытки штурма.
В частности, на Донецком направлении российские войска несут колоссальные потери в живой силе. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Каковы потери России в Донецкой области?
Чтобы завоевать всего один квадратный километр украинской территории, враг вынужден жертвовать сотнями своих военнослужащих. По подсчетам командования, потери оккупантов в Донецкой области превышают 400 солдат за каждый отвоеванный квадратный километр.
Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогостоящим и изнурительным для него… Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому наша оборона – активная,
– сказал Сырский.
Такая стратегия активной обороны и изнурения противника демонстрирует свою высокую эффективность на поле боя. Российская армия теряет боеспособность, тратя огромные ресурсы на незначительные продвижения.
Кроме того, Силы обороны Украины наносят удары по объектам российского военно-промышленного комплекса на расстоянии до 2 тысяч километров. Также в рамках операции "Middle Strike" уничтожается логистическая сеть россиян на расстоянии до 200–300 километров от линии фронта.
Напомним, что масштабное российское наступление в первом полугодии 2026 года не достигло поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство противника в личном составе и технике. Ранее Сырский сообщал, что количество активных направлений наступления России сократилось почти вдвое. А среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих.