В Часовом Яре и Торецке идут городские бои, ситуация динамичная, – ВСУ
Ситуация на фронте остается непростой. В частности, на нескольких направлениях идут тяжелые бои, россияне хотят захватить территории.
Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что в Часовом Яре и Торецке идут городские бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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В Торецке ситуация динамичная
Спикер объяснил, что в Торецке ситуация постоянно меняется. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий.
И там, и там идут активные городские бои,
– подчеркнул Трегубов.
Затем он уточнил, что говорится о городской застройке.
В Генштабе отмечали, что за минувшие сутки на Торецком направлении враг 7 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
Ситуация в Часовом Яре
В Часовом Яре основные боестолкновения идут вдоль канала "Северский Донецк – Донбасс", который перерезает город.
И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают,
– отметил спикер.
Ситуация динамичная также и в Часовом Яре.