В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб опубликовал обновленную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 15 мая. В частности, сообщается об улучшении тактического положения на Кураховском направлении.
Отметим, что Курахово – это город в Покровском районе Донецкой области. За последние сутки на Востоке увеличилось количество боевых столкновений. Если раньше на этих направлениях их было 140, то теперь – 160.
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Атака россиян в направлении Курахово
В Генштабе сообщили, что с начала суток на Кураховском направлении ВСУ отражают одну атаку противника. Удар врага был направлен в направлении Славное – Новомихайловка. ВСУ также улучшить тактическое положение.
В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех,
– написали в Генштабе.
Особенно активным враг был на Времовском направлении. Силам обороны удалось отразить 8 атака врага. Они продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское – Константиновка, Сладкое – Константиновка, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Потерь позиций не допущено, бои продолжаются.
Ситуация на фронте
- Тяжелой ситуация остается на Харьковском направлении. Россияне занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска, там продолжаются бои. Также враги разрушили город управляемыми авиационными бомбами (КАБами) и артиллерией.
- Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов сообщил, что россияне пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении. Враг бьет со всего, что имеет.
- Вражеские силы продолжают уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая на город и населенные пункты поблизости. Так и днем и ночью продолжаются активные боевые действия. Однако враг территориальных успехов за последние дни не имел.