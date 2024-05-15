В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово

Генштаб опубликовал обновленную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 15 мая. В частности, сообщается об улучшении тактического положения на Кураховском направлении.

Отметим, что Курахово – это город в Покровском районе Донецкой области. За последние сутки на Востоке увеличилось количество боевых столкновений. Если раньше на этих направлениях их было 140, то теперь – 160.

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Атака россиян в направлении Курахово

В Генштабе сообщили, что с начала суток на Кураховском направлении ВСУ отражают одну атаку противника. Удар врага был направлен в направлении Славное – Новомихайловка. ВСУ также улучшить тактическое положение.

В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех,

– написали в Генштабе.

Особенно активным враг был на Времовском направлении. Силам обороны удалось отразить 8 атака врага. Они продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское – Константиновка, Сладкое – Константиновка, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Потерь позиций не допущено, бои продолжаются.

Ситуация на фронте