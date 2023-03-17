Ад не только в Бахмуте: полковник ВСУ назвал самые горячие точки на фронте
Украинские защитники преданно защищают свою землю от оккупантов. Сейчас сложная ситуация на нескольких направлениях.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, противостояние с врагом на Востоке Украины действительно мощное.
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Самые горячие участки фронта
Владислав Селезнев рассказал, что находящиеся в водовороте боевых действий военнослужащие убеждены, что Северодонецк и Лисичанск, мужественно оборонявшие ВСУ, это чистилище. А направление Бахмута и Кременной – это настоящий ад.
Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что там продолжаются ожесточенные бои.
Не менее сложная ситуация по направлению к Лиману, в районе Авдеевки. Время от времени Россия пытается активизировать свои наступательные действия в районе Угледара,
– сообщил он.
По его словам, план российского диктатора Владимира Путина выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта не выполнен.
"Путин требует соответствующих решений, результатов, а результатов нет", – добавил он.
По его мнению, именно поэтому россияне пытаются продвигаться во все стороны.
Когда мы говорим об аде, весь российский фас украинского фронта – это сейчас ад,
– подчеркнул Селезнев.
Впрочем, даже в этом аду ВСУ продолжают уничтожать врага.
Владислав Селезнев рассказал, где на фронте сейчас наиболее горячо: смотрите видео
Цена свободы
Полковник запаса ВСУ объяснил, что Россия ежедневно теряет огромное количество личного состава.
"Российские потери достигаются исключительно боевой работой украинских сил обороны, действующих на этом участке фронта", – сообщил он.
По его словам, это заслуга пушкарей, танкистов и представителей других частей и подразделений.
Мы должны понимать, что эта работа чрезвычайно опасна, она угрожает жизни и здоровью наших воинов,
– подчеркнул он.
Украинский народ платит высокую цену, борясь за собственную свободу и независимость.
Ситуация на фронте: основное
- Вооруженные Силы Украины мощно противостоят врагу по всем направлениям. Труднее всего сейчас в Бахмуте, где наши бойцы изо всех сил держат оборону.
- Россия продолжает мечтать об оккупации территорий Украины и ведет активные наступательные действия, несмотря на колоссальные потери. Противник сфокусировался на пяти направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.
- По словам бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ситуация на Белогоровском направлении сейчас абсолютно стабильна. По словам Гайдая, оккупанты пытаются найти какую-то "скважину" вправо или влево, лишь бы не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там погибать.