"Оккупанты подтягивают резервы, но мы обеспечиваем им "конвейер смерти": анализ фронта от Жданова

Из-за нехватки войск на Донбассе россияне проводят перегруппировку личного состава. Даже это не поможет им противостоять ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, враг продолжает атаковать многочисленные территории Украины.

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Какая ситуация с наращиванием сил врага

Олег Жданов пояснил, что в горячих точках фронта россияне подтягивают резервы.

Мы снабжаем им конвейер. Это конвейер смерти в том плане, что мы наносим им ущерб,

– подчеркнул он.

По его словам, оккупанты просто вынуждены перегруппироваться, пытаясь обеспечивать постоянное состояние атаки на украинские подразделения.

"Достичь хотя бы какого-либо успеха в продвижениях для них становится просто невозможным", – заметил он.

В частности, ВСУ удалось отразить атаки кафиров в районе населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Красная Гора, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

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Готовы ли россияне идти в наступление

В то же время, на Волынском, Северском и Слобожанском направлении ситуация без существенных изменений.

Наступательных группировок врага не зафиксировано,

– рассказал военный эксперт.

Жданов сообщил, что на полигонах в Беларуси начались командно-штабные учения, то есть тренировки штабов по управлению объединенной группировкой войск.

"Россия не оставляет надежду, что Лукашенко отдаст приказ о вхождении белорусских Вооруженных сил в войну на стороне России", - отметил он.

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находятся уже около девяти тысяч военнослужащих.

По разным оценкам прибыло до четырех тысяч, то есть идет ротация,

– заметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что около пяти тысяч оккупантов были переброшены в Донецкую область.

Есть ли изменения на фронте

Враг не останавливается и продолжает терроризировать населенные пункты вблизи государственных границ Украины постоянными обстрелами. Это приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности.

"Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей на всю глубину, на которую достает российская артиллерия", – пояснил Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что на Купянском и Лиманском направлении особых изменений нет.

Там продолжаются позиционные бои, противник подтягивает резервы и проводит перегруппировку,

– подчеркнул он.

По его мнению, в ближайшие дни ожидается возобновление наступательных действий с целью остановить продвижение украинских войск.

"Мы также проводим перегруппировку. Сейчас интенсивность боевых действий по этим двум направлениям немного снизилась", – сосредоточил внимание он.

По словам Жданова, на Бахмутском направлении противник захватил населённые пункты Сакко и Ванцетти. За них еще ведутся бои.

Также россияне атакуют из Клещиевки в сторону Ивановского.

Они рвутся в сторону Ивановского, чтобы перерезать трассу. Наши войска остановили их в четырех километрах у трассы,

– рассказал он.

Однако даже в такой ситуации снабжение войск гарнизона проходит без перебоев по всем нормам.

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