Неизвестные в белорусской форме и балаклавах напали на польских пограничников
Источник:Straż Graniczna
На польско-белорусской границе произошла провокация. Неизвестные в белорусской форме напали на польских пограничников.
Никто из польских пограничников не пострадал. В пограничной службе рассказали, что произошло.
Смотрите также Угроза с севера уже меньше: почему россияне забрали авиацию и технику из Беларуси
Что произошло на белорусско-польской границе: подробности инцидента
Инцидент произошел вечером около 21:00 по польскому времени. Недалеко от населенного пункта Дубичи-Церковни (польская деревня возле Бреста) 7 человек в белорусской форме и балаклавах начали стрелять из рогаток в польских пограничников и слепить их специальными фонариками.
Неизвестные делали это с территории Беларуси,
– отметила польская пограничная служба.
По информации ведомства, на место происшествия сразу отправили спецмашину. Никто из польских пограничников во время нападения не пострадал.
Отметим, что это произошло на фоне сообщений о том, что режим Лукашенко якобы хочет перезапустить операцию "Прибой" по поводу провокаций на границе с Польшей, которую планировать воплотить еще в 2021 году.
Польша готовится к провокациям со стороны белорусской границы
- 1 августа 2 белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Сразу после этого Беларусь принялась проводить военные учения у Сувальского коридора, который считается одним из самых уязвимых пунктов в обороне НАТО.
- В ответ Польша заявила, что готовится дать решительный ответ на любые провокации со стороны белорусской границы. Поляки сразу перебросили поближе к границе свою армейскую авиацию и позволили ей стрелять на поражение.
- Впоследствии руководство Польши приняло решение дополнительно усилить границу и приивлечь еще 10 тысяч военных. Кроме этого, для предотвращения провокаций власти рассматривают вариант с полным закрытием границы.