Взрывчатка замаскирована под детскую игрушку: на Харьковщине участились подрывы местных

Несколько последних суток россияне не били из установок С-300/С-400 по городу Харькову, это связывают с разрешением Украине бить по территории российского приграничья. Однако окрестности Харьковщины до сих пор страдают от атак, участились случаи подрывов местного населения.

Ситуацию в области 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. А также в очередной раз призвала людей воздержаться от посещения открытых территорий, на которых до сих пор сохраняется опасность подрывов.

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Атаки на Харьковскую область

7 июня для Харьковщины началось с ударов С-300/С-400, КАБами и дронами. По населенному пункту Лизогубовка Харьковского района ударили на открытую местность с беспилотников. По Чугуеву и Малиновке били из С-300 и дронов, удары также пришлись на открытую местность. Однако зафиксированы повреждения частных домов неподалеку пролетов, повреждены амбулатории, СТО, магазинчики. К счастью, информации о раненых людях после этих ударов нет.

Враг нанес удары КАБами по населенным пунктам Белый Колодец, Томаковка. Также в Харьков звуки взрывов доносились с севера области, где продолжаются бои.

Подрывы местных

За последние дни на Харьковщине участились подрывы. 6 июня на Изюмском кладбище 30-летний мужчина наступил на "лепесток", как следствие – травматическая ампутация стопы. Накануне в Изюме на боеприпасе также подорвалась местная женщина.

Очень прошу воздержаться от посещения этих территорий – кладбища являются опасными, их не разминировали, возможно, только какую-то часть, все они являются закрытыми. Это реальные опасности, мы видим это,

– отметила корреспондентка.

На днях также произошел шокирующий случай в Изюме. Снаряд, что был замаскирован под детскую игрушку, взорвался прямо в руках мужчины. Это частая практика оккупантов, которые отступают с территорий, маскируют снаряды, чтобы нанести как можно больше вреда местному населению.

В селе Каменка Изюмского района местная женщина подорвалась на берегу реки. Там же подорвался трактор на "лепестке", водителю понадобилась медицинская помощь. Поэтому стоит особенно внимательно относиться к подобным открытым территориям и без крайней необходимости не отправляться туда.

В таких зонах есть постоянная опасность подрывов – это поля, зоны отдыха, открытая местность, природа, кладбища, которые не проверяли,

– подчеркнула Черненко.

Последнее из боев на Харьковщине