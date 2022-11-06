Попытка штурма россиян в Чугуевском районе и 2 суток без раненых: какая ситуация в Харьковской области

Российские захватчики не прекращают каждый день обстреливать Харьковскую область. К счастью, уже 2 сутки в результате циничных атак россиян нет раненых.

Под обстрелы оккупантов попали населенные пункты около границы с Россией, а также линии фронта. Речь идет о Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.

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По данным Генштаба была попытка наступления россиян в Чугуевском районе недалеко от села Зыбино,

– сообщила корреспондентка.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины отразили враждебное наступление. Так что российские захватчики с потерями отступили на старые позиции. Кроме того, по данным наших военных, оккупанты обстреляли около 12 населенных пунктов.

Какая ситуация на освобожденных территориях

В Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За предыдущие двое суток украинские специалисты обезвредили по меньшей мере по 2,5 тысячи взрывоопасных предметов ежедневно. Так, саперы разминируют линии электропередач, газопроводы, водопроводы, автомобильные дороги и жилые сектора.

Вместе с тем, продолжаются восстановительные работы газо- и теплоснабжения. По данным Харьковской ОВА, в области уже работает 64% котельных и 40% жилых домов подключены к теплоснабжению.

Хуже всего с этим вероятно в Волчанске. Там жилищный сектор и социальные учреждения были заживлены от газа с российской территории. И, конечно, россияне газ не дали,

– рассказала корреспондентка.

Так что украинцы продолжают выезжать из города. По данным Харьковской ОВА, там осталось 4 тысячи человек из 17 тысяч, проживавших в Волчанске до полномасштабного вторжения.

В освобожденном Изюме также сложная ситуация, поскольку восстановить там инфраструктуру после российских обстрелов очень тяжело.

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