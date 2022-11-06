Під обстріли окупантів попали населені пункти поблизу кордону з Росією, а також лінії фронту. Мовиться про Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони Харківщини. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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За даними Генштабу була спроба наступу росіян у Чугуївському районі неподалік села Зибине,

– повідомила кореспондентка.

Утім, Збройні Сили України відбили ворожий наступ. Тож російські загарбники з втратами відступили на старі позиції. Окрім того, за даними наших військових, окупанти обстріляли близько 12 населених пунктів.

Яка ситуація на звільнених територіях

На Харківщині триває розмінування деокупованих територій. Протягом попередніх двох діб українські фахівці знешкодили щонайменше по 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів щодня. Так, сапери розміновують лінії електропередач, газогони, водогони, автомобільні дороги та житлові сектори.

Разом з тим продовжуються відновлювальні роботи газо- та теплопостачання. За даними Харківської ОВА, в області вже працює 64% котелень та 40% житлових будинків підключені до теплопостачання.

Найгірше з цим певно у Вовчанську. Там житловий сектор та соціальні установи були заживлені від газу з російської території. І звісно, росіяни газ не дали,

– розповіла кореспондентка.

Тож українці продовжують виїжджати з міста. За даними Харківської ОВА, там залишилося 4 тисячі осіб з 17 тисяч, які мешкали у Вовчанську до повномасштабного вторгнення.

У звільненому Ізюмі також складна ситуація, оскільки відновити там інфраструктуру після російських обстрілів дуже важко.

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