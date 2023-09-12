Спасатели попали под удар: оккупанты на Харьковщине обстреляли подразделение ГСЧС

Россия продолжает обстреливать прифронтовые области Украины. На этот раз под огнем окупантов оказалось подразделение чрезвычайников.

️Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. Сегодня, 12 сентября, враг обстрелял подразделение ГСЧС в Харьковской области.

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Повреждены окна и автомобиль

Оккупанты в очередной раз обстреляли подразделение украинских спасателей. На этот раз под удар попало здание в селе городского типа Казачья Лопань Харьковской области.

В результате повреждены остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет,

– говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены частные транспортные средства.

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